-HES TÜNELİNİ SU BASTI: 4 İŞÇİ MAHSUR KARABÜK (A.A) - 24.05.2011 - Karabük Valisi İzzettin Küçük, ''Merkeze bağlı Belen köyünde yapımı devam eden hidroelektrik santralinin tünelini su basması sonucu 4 işçi içeride mahsur kaldı'' dedi. Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünelde işçiler çalışırken meydana gelen su basması sonucu mahsur kalan 4 kişinin kurtarılması için ekiplerin çalışma başlattıklarını belirterek, şöyle dedi: ''Merkeze bağlı Belen köyünde yapımı devam eden hidroelektrik santralinin tünelini su basması sonucu 4 işçi içeride mahsur kaldı. İşçiler, ekiplerin çalışmaları ile kısa sürede oradan çıkarılacaktır.'' Bu arada, olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, işçilerin kurtarılması çalışmalarını sürdürüyor.