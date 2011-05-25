T24 LogoT24 Logo
Gündem

HES TÜNELİNİ SU BASTI: 4 İŞÇİ MAHSUR KARABÜK (A.A)

25 Mayıs 2011 00:37

-HES TÜNELİNİ SU BASTI: 4 İŞÇİ MAHSUR KARABÜK (A.A) - 24.05.2011 - Karabük Valisi İzzettin Küçük, ''Merkeze bağlı Belen köyünde yapımı devam eden hidroelektrik santralinin tünelini su basması sonucu 4 işçi içeride mahsur kaldı'' dedi. Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tünelde işçiler çalışırken meydana gelen su basması sonucu mahsur kalan 4 kişinin kurtarılması için ekiplerin çalışma başlattıklarını belirterek, şöyle dedi: ''Merkeze bağlı Belen köyünde yapımı devam eden hidroelektrik santralinin tünelini su basması sonucu 4 işçi içeride mahsur kaldı. İşçiler, ekiplerin çalışmaları ile kısa sürede oradan çıkarılacaktır.''  Bu arada, olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, işçilerin kurtarılması çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24