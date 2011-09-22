HES protestosuna çok sert müdahale!

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Çaykara Solaklı Deresi’nin Derebaşı Mevkii’nde özel bir şirket tarafından yapımı planlanan hidroelektrik santral projesine karşı çıkan yöre sakinleri, bir süre önce Trabzon İdare Mahkemesi’ne dava açtı.Mahkeme, projenin yürütmesini durdurdu, bilirkişi incelemesi istedi. Çevredeki köylüler de HES’in yapılacağı alana önceden, ’Katiller vadimizden defolun’ pankartı astı. Enerji şirketi önceki gece geç saatlerde bölgeye iş makinelerini götürerek şantiyesini kurmaya başladı. Durumu haber alan köylüler, yürüyüşe geçti. Köylülerin yolunu, şantiye sahasına 300 metre kala jandarma kesti. Köylüler, geçişlerine izin vermeyen askerlerle tartıştı. Bu arada bir grup köylü, jandarmaya fark ettirmeden dağ yolunu kullanarak şantiye sahasına ulaştı. Bir süre buradaki bir yamaçtan çalışmaları izleyen köylüler, iş makinesinin harekete geçmesi üzerine engelleme eylemine geçti. HES firması çalışanları ve onlara destek veren bazı köylülerle, diğer köylüler arasında kavga çıktı.Kavga sırasında taraflar yol kenarındaki kayalıktan dereye yuvarlandı. Jandarma güçleri tarafları ayırmaya çalıştı.Takviye jandarma ekiplerinin müdahalesi ile taraflar ayrıldı. Bazı köylüler iş makineleri ve HES çalışanlarına taş yağdırdı. Köylülerden bazıları kaçarken, jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı. Bu olayların ardından şantiye sahasına 300 metre uzaklıkta kurulan jandarma barikatının arkasında bekleyen köylüler de harekete geçti.Barikatı geçerek şantiye sahasına yürümek isteyen köylüler ile jandarma güçleri arasında arbede çıktı. Bu sırada bir asker yamaçtan yuvarlandı. Barikatı aşamayan köylüler geri çekilmek zorunda kalırken bazı köylüler de dağa tırmanarak arka taraftan şantiye sahasına ulaşmaya çalıştı. Çıkan olaylar sırasında 2’si asker 7 kişi yaralandı.