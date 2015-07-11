HES karşıtı 71 yaşındaki 'Yurttaş Kazım'a saldırı

Rize’de HES’lere karşı verilen mücadele ile simgeleşen ve halk arasında "Yurttaş Kazım" olarak bilinen 71 yaşındaki Kazım Delal, köyünde taş ocağı ve taş eleme tesisi açmak isteyen firma temsilcilerinin saldırısına uğradı.

Salarha Vadisinde bulunan Küçükçayır Köyü'ndeki yaylaya yeğeni ile birlikte aracı seyir çıkarken bir araç tarafından takibe alınan Delal, durduğunda ise araçtan inen bir kişinin saldırısına uğradı. Oraklı saldırıya uğrayan Delal, omzundan ve kolundan yaralandı.

Olay sonrası jandarma ve polisten yardım isteyen Yurttaş Kazım’a ilk müdahaleyi yanında bulunan torunu Yasin Delal yaparken, Küçükçayır köylüleri ve akrabaları da olayı duyar duymaz, yayla yoluna koştu. Çaykent Jandarma karakolu ekiplerinin olay yerinde incele yaptığı saldırı sonrasında, bölgede taş kırma eleme tesisi açmak isteyen şirket sahiplerinin kardeşi olduğu öğrenilen saldırganın, olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

71 yaşındaki çevreci Kazım Delal burada yaptığı açıklamada, “Bir süre önce köyümüzde yapılmak istenen taş kırma tesisinin iptali için açtığımız davadan dolayı firma sahibi tarafından telefonla aradım. Telefonda beni tehdit etti. Başlattığımız hukuk mücadelesini kazandık. Bugün ise bir araç beni takip etti. Durduğumda içinden inen kişi elindeki kesici bir aletle bana vurdu. Hayatımı kurtarmak için kaçarak jandarmayı aradım. Beni hiç kimse korkutamaz. Ben korkacak bir kişi değilim. Korksaydım zaten bu olayların içerisine girmezdim. Davamda haklı olduğum için korkmuyorum. Dünyayı üzerime kaldırsalar onlara pabuç bırakmam. Ellerini köyümün üzerinden çekecekler” dedi.