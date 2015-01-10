HES inşaatında çığ düştü, 1 işçi öldü, 4 işçi çığ altında!

Trabzon'un Çaykara ilçesi Karaçam mahallesi Kavlasan mevkiinde yapımı devam eden HES tüneli inşaatı sırasında çığ düşmesi sonucu 5 işçi çığ altında kaldı. Çığdan çıkarılan 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. 4 işçi hâlâ çığ altında.

Bugün saat 13.30 sıralarında Çaykara ilçesi Kavlasan mevkiinde yapımı süren HES tüneli inşaatında tünel dışında arızalanan jenaratörü tamir etmeye çalışan 5 işçi yukarıdan gelen çığın altında kaldı.



Şantiye çalışanları hemen çığ altında kalan arkadaşlarının yardımına koşarken, çığ altında kalan işçilerin çıkartılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, helikopterli destek istendi.

Yapılan çalışmalar sırasında çığ altında kalan işçilerden birinin cansız bedeni çıkartılırken, 4 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Vali Öz: Tipi ve çığ riski ulaşmayı yavaşlatıyor

Çaykara ilçesinde oluşturulan kriz merkezinde çığ alanındaki gelişmelerle ilgili bilgi veren Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, iş makinelerinin çığ tehlikesi ve tipi nedeniyle bölgeye ulaşamadığını söyledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 10 kilometrelik yolun açılması için çalışmaların da yoğun bir şekilde devam ettiğini anlatan Vali Öz, bölgede kar kalınlığının da 1,5 metreyi aştığını belirterek şunları söyledi: "Bölgeye yaya olarak giden ekiplerimiz şantiyeye ulaşmak üzere. Halen devam eden tipi ve çığ riski ulaşmayı yavaşlatıyor. Bölge halkı ve şantiye ekipleri kontrollü bir şekilde çalışmayı sürdürüyor. Erzurum AFAD’dan 50 kişilik ekip geliyor. Yaklaşık 200 metrelik alana çığ indi. Bu nedenle çalışma zaman alabilir."

Bu arada yaya olarak HES şantiyesine gitmeye çalışan Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin de çığ bölgesine yaklaştığı, ancak devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve olası çığ tehlikesinin çalışmaları yavaşlattığı öğrenildi.

Çığ altında kalan işçilerin isimleri açıklandı

HES tünelinde çığ altından cesedi çıkartılan işçinin Nusret Er, kar altında kalan işçilerin ise Muhammet Işıklı, Lokman Çalık, Erhan Arslan ve Can Özyürek oldukları öğrenildi.