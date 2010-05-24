HES ihalelerinden 432.9 milyon dolar gelir

T24-



Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu'nun komisyon başkanlığında yapılan nihai pazarlık görüşmesinde, ilk olarak kapalı elemesiz teklifler alındı. Elemesiz turda en yüksek teklif 2 milyon 950 bin dolar oldu.





Daha sonra elemeli yazılı turlara geçildi. 3 tur olarak gerçekleştirilen elemeli yazılı turların ilk turunda en yüksek teklif, 3 milyon 500 bin, ikinci elemeli turda 3 milyon 650 bin dolar oldu.





Yazılı elemeli turların ardından açık artırmaya geçildi. Açık artırmada başlangıç tutarı 3 milyon 750 bin dolar, artırım aralığı ise 50 bin dolar olarak belirlendi.





Açık artırmanın ilk turunda 2 firma, ikinci turunda yine 2 firma, dördüncü turunda da 2 firma ihale dışında kalırken bu turlarda sırasıyla en yüksek tutar 4 milyon 50 bin dolar, 4 milyon 250 bin dolar, 4 milyon 550 bin dolar oldu.





16 tur olarak gerçekleşen açık artırmada en yüksek teklifi ise 5 milyon 700 bin dolarla Seba OGG verdi.





Böylece nihai pazarlık görüşmesi teknik olarak tamamlandı.





432,9 MİLYON DOLARLIK GELİR





Bu arada bugüne kadar gerçekleştirilen HES ihalelerinde toplam 432,9 milyon dolarlık gelir elde edildi. Öte yandan özelleştirme portföyünde bulunan 11 ve 12. grup HES ihaleleri daha sonra gerçekleştirilecek.