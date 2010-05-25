HES görüşmelerine başlandı

T24- Elektrik Üretim A.Ş'ne ait Dere ve İvriz (Grup 8) hidroelektrik santrallerinin, nihai pazarlık görüşmeleri başladı. Nihai pazarlık görüşmesi sonucunda santralin, 49 yıllığına, işletme hakkı devredilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda, Başkan Vekili Ahmet Aksu'nun komisyon başkanlığında yapılan ihaleye 27 firma katılıyor. İhalenin başlangıcında ihale usul ve yöntemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Aksu'nun verdiği bilgiye göre, ihalede tüm teklifler ABD doları cinsinden alınacak.



İlk tur elemesiz kapalı yazılı teklif alınmasının ardından 3 elemeli tur yapılacak. Her turda 6 firma elenecek ve ardından kalan 9 firmayla açık artırmaya geçilecek. Açık artırma, belirlenen başlangıç tutarı üzerinden, açık artırım aralığıyla sürecek.



Santralin kapasitesi



Bu arada, Konya'da bulunan Dere HES'inin kurulu gücü 0,600 MW, İvriz HES'inin de 1,040 MW.