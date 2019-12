Hertha'nın gözü Hakan'da

Galatasaray'ın UEFA Kupası 2. tur (B) Grubu'ndaki rakiplerinden Hertha BSC Berlin'in menajeri Dieter Hoeness, gruplarında her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunu söyledi.



Hoeness, Benfica'ya karşı yarın Berlin'de oynayacakları maç öncesinde takımın teknik direktörü Lucien Favre ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, gruplarında Galatasaray, Benfica ve Olympiakos gibi güçlü takımların bulunduğunu ve bunun zorlu bir grup olduğunu belirterek, ''Grubumuzda her takım birbirini yenebilecek güçte. İyi günümüzde 4 takımı da yenebiliriz. Kötü günümüzde de yenilebiliriz'' şeklinde konuştu.



Hedeflerinin bu gruptan çıkmak olduğunu ifade eden Hoeness, Galatasaray'ın, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Türkiye futbolunda ilk dörtte yer aldığını, Avrupa futbolunda da önemli bir isme sahip olduğunu, her zaman iyi bir takım hazırladığını, Galatasaray'la Alman teknik direktör Michael Skibbe'nin takımın başında olması nedeniyle de özel bir ilişki içinde olduklarını anlattı.



Galatasaray karşılaşması için 30 binin üzerinde biletin satıldığını ve stada da 60 binin üzerinde seyirci gelmesinin beklendiğini belirten Hoeness, ancak bunların büyük bir bölümünün sarı-kırmızılı renklerle maça geleceklerini bildiklerini kaydetti. Hertha BSC Berlin'in alt yapısında bir dönem oynayan Galatasaray'ın futbolcusu Hakan Balta'yı Avrupa Şampiyonası'nda ve kariyerini de yakından izlediğini ifade eden Hoeness, Hakan'la yeniden görüşeceğine sevindiğini sözlerine ekledi.



Teknik direktör Lucien Favre de gruplarında geçmişte Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların yer aldığını, bunun zorlu bir grup olduğunu, Galatasaray'ı, maç yoğunluğu nedeniyle henüz son şekliyle izleme fırsatı bulamadığını, ancak çok iyi bir takım olduğunu bildiğini söyledi.