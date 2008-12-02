'Hertha evinde misafir'



UEFA Kupası'nda yarın oynanacak Hertha Berlin-Galatasaray maçı öncesi Alman gazeteleri, stadın büyük bölümünün Türk taraftarlar tarafından doldurulacağını yazdı. Bild gazetesi, ''Hertha kendi sahasında deplasman maçına çıkacak'' ifadelerini kullandı.







Alman gazeteleri, UEFA Kupası 2. tur B Grubu'nda yarın oynanacak olan Hertha Berlin-Galatasaray karşılaşmasına geniş şekilde yer verdi.



Bild gazetesi, ''Hertha kendi sahasında deplasman maçına çıkacak'' başlığıyla verdiği haberde, Hertha kulübünün karşılaşmaya yaklaşık 40 bin Türk seyircisi beklediğini belirtilerek, ''Bir düşünün evinize geliyorsunuz ve evinizde tanımadığınız kişiler oturuyor. Hertha için bu maç böyle olacak'' şeklinde görüşe yer verildi.



Hertha'nın mali işler sorumlusu Ingo Schiller, statta Türklerin üstünlüğünün olacağını belirtirken, Hertha'nın oyuncusu Pal Dardai ise bu sezon deplasmanda çok iyi oyunlar çıkarttıklarına işaret etti.



Dardai, Hertha Berlin ile Galatasaray arasında 26 Ekim 1999 tarihinde oynanan ve Galatasaray'ın 4-1 kazandığı maçı hatırlatarak, ''Bizim için çok kötü bir geceydi. Sahada da Galatasaray tarafından alaya alındık. Bunun tekrarlanmaması lazım'' dedi.



Türk takımlarının her zaman yürekten oynadıklarını, önemli maçlarda yeteneklerinin üzerine çıktıklarını kaydeden Dardai, Türk futbolcuların, kendilerine karşı sert bir şekilde yakın oynanmasını sevmediklerini ve böyle bir durumda sabırlarını kaybettiklerini söyledi. Dardei, takımda herkesin sert bir şekilde mücadele etmesi durumunda maçı kazanacaklarını savundu.



Hertha'nın Ukraynalı oyuncusu Andrey Voronin de bu karşılaşmanın kendileri için bir final maçı olduğunu, Galatasaray'a karşı yenilmeleri durumunda Olympiakos maçına turist gibi çıkacaklarını söyledi.



Alman Birinci Ligi takımlarından FC Energie Cottbus'ta oynayan Cağdaş Atan da karşılaşmayı statta izleyeceğini ve Galatasaray'a şans dilediğini belirterek, ''Ben Türküm ve Galatasaray'ın kazanmasını istiyorum. Ancak karşılaşmanın 1-1 berabere biteceğini tahmin ediyorum'' dedi.

