Hertha, Dortmund deplasmanından 1 puan çıkardı

İki kırmızı, altı sarı kartın çıktığı, bir penaltının kaçtığı maçta Borussia Dortmund ile Hertha Berlin yenişemedi. Milli maç arası sonrası Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da heyecan 7'nci haftanın ilk maçıyla başladı. Lig ikincisi Hertha Berlin'in üçüncü sıradaki Borussia Dortmund'a konuk olduğu maç 1-1 sona erdi ve takımlar puanları paylaştı.

Signal Iduna Park'ta oynanan 80 bin 800 kişinin izlediği mücadelede konuk Hertha Berlin 51'nci dakikada Valentin Stocker'in golüyle önce geçerken Dortmund bu gole 80'nci dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ile karşılık verdi. Aynı futbolcu 75'nci dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Özellikle ikinci yarısı sert geçen maçta Dortmund'tan Emre Mor 84'üncü dakikada, Hertha Berlin'den de golün sahibi Stocker 90'ncı dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Puanını 14'e çıkaran başkent ekibi 13 puanlı rakibinin bir sıra üzerinde, 2'ncilikteki yerini korudu.

Dortmund tarihinin en genç kadrolarından biri

Borussia Dortmund teknik direktörü Thomas Tuchel sakatların fazlalığı nedeniyle rakibi karşısına Dortmund'un Bundesliga tarihindeki üçüncü en genç ilk onbiriyle çıktı. Sahada 20 yaş ya da altında 4 oyuncu vardı. İlk onbirdeki oyunculardan İspanyol Mikel Merino 20, Emre Mor 19, Christian Pulisic ve Felix Passlack 18 yaşında.

İlk yarı kötü futbol, az pozisyon vardı

Maça iyi başlayan taraf ev sahibi Dortmund oldu. 7'nci dakikada Pulisic'in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Emre Mor'un volesi auta gitti. Hertha Berlin de dakikalar ilerledikçe oyunda dengeyi kurdu. 17'nci dakikada Dortmund ceza sahası önünde topla buluşan Esswein'ın güzel kesmesi az farkla üstten auta gitti. 29'uncu dakikada uzun topa hareketlenen Herthalı Stocker'in ceza alanına girerken yaptığı vuruş farklı şekilde dışarı çıkarken 31'nci dakikada bu kez sağ kanattan hızlı gelen konuk takım adına Esswein'in vuruşu az farkla dışarı çıktı. İlk yarının sonlarına doğru tempo iyice düşerken iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarı 0-0 golsüz sona erdi. İlk 45 dakikada özellikle Mario Götze'nin etkisiz kalması Dortmund'un oyun düzenini de olumsuz etkiledi.

Emre Mor kırmızı kart gördü

İkinci yarıda ilk tehlikeli atağı Emre Mor ile geliştiren taraf Dortmund oldu. Türk milli oyuncu çalımlarla taşıdığı topu ceza alanına girer girmez vurdu, top az farkla dışarı gitti. Ancak golü bulan taraf konuk takım oldu. 51'nci dakikada İbiseviç'in şık topuk pasıyla ceza alanına giren Stocker yerden bir vuruşla kaleci Bürki'yi mağlup etmeyi başadı ve Hertha Berlin'i 1-0 öne geçirdi. Gol sonrası oyunda tempo arttı. 53'üncü dakikada Schmelzer'in Hertha Berlin ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruş farklı şekilde dışarı çıktı. Schmelzer'in bu kez 61'inci dakikada ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşu Hertha Berlin kalecisi Jarstein güçlükle önledi. 65'te Emre Mor'un sağ kanattan yaptığı güzel ortaya Aubameyang'ın dokunuşu kaleci Jarstein'dan döndü. 67'nci dakikada Dortmund Aubameyang ile maçın en önemli pozisyonlarından birini değerlendiremedi. Dembele'nin güzel pasıyla topla buluşan Gabonlu futbolcunun aşırtma denemesine kaleci Jarstein parmaklarıyla müdahale edince ev sahibi bir golden oldu. 73'üncü dakikada bu kez Hertha tehlikeli geldi. Esswein'in ceza alanına sağ taraftan girerken yaptığı vuruşta kaleci Bürki gole izin vermedi. 75'nci dakikada Borussia Dortmund penaltı kazandı. Kagawa'nın ceza alanı içindeki şutuna Haraguchi elle müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Aubameyang, kaleci Jarstein'ı geçemedi ve Dortmund bir golden daha oldu. İki önemli pozisyondan yararlanamayan Aubameyang nihayet 81'nci dakikada takımına beraberliği getirdi. Dembele'nin sağ kanattan yaptığı güzel ortaya son anda uzanan golcü oyuncu skoru 1-1'e getirdi. Son bölümde oyunda tempo artarken maç da sertleşti. 84'üncü dakikada Emre Mor ağır sayılabilecek bir kararla kırmızı kart gördü. Herthalı Langkamp'ın kendisine yaptığı faul sonrası sinirlerine hakim olamayan genç futbolcu rakibini itince hakem kırmızı kartına başvurdu. Langkamp ise sarı kart gördü. Dortmund 10 kişi kalmasına rağmen ataklarını sürdürdü. 90'ncı dakikada bu kez Hertha Berlin 10 kişi kaldı. Stocker'in Ginter'e arkadan yaptığı sert faul sonrası hakem bir kez daha kırmızı kartına başvurdu. 90+4'te Pulisic'in sağ çaprazdan yaptığı vuruş dışarı gidince karşılaşma 1-1 sona erdi.

Hertha Berlin sekizinci hafta maçında 22 Ekim Cumartesi günü Köln'ü konuk edecek. Borussia Dortmund ise önce 18 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi maçında Sporting Lizbon'a ardından ligde 22 Ekim Cumartesi günü Ingolstadt'a konuk olacak.

Lider Frankfurt deplasmanında

Bundesliga'nın 7'nci haftasında 15 Ekim Cumartesi günü altı karşılaşma oynanacak. TSİ 16:30'da başlayacak olan müsabakalarda Mönchengladbach Hamburg'u, Köln Ingolstadt'ı, Augsburg Schalke'yi, Hoffenheim Freiburg'u ve Eintracht Frankfurt Bayern Münih'i konuk edecek. Günün son maçı TSİ 19:30'da Werder Bremen ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak.

7'nci hafta 16 Ekim Pazar günü oynanacak 2 maçla tamamlanacak. TSİ 16:30'da Mainz Darmstadt'ı ağırlarken TSİ 18:30'da Wolfsburg ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek.

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Ufuk Çakır