Hertha Berlin'i tanıyalım

UEFA Kupası'ndaki tek temsilcimiz Galatasaray, B Grubu'nda Benfica, Olympiakos, Hertha Berlin ve Metalist takımlarıyla eşleşti. İşte Sarı kırmızılı temsilcimizin rakiplerinin tanıtımı.







Bellinzona'yı yenerek UEFA Kupası'nda 2. kez gruplara kalmayı başaran Galatasaray, Can Bartu'nun da katıldığı kura çekiminde tanıdık takımlarla eşleşti. Sarı kırmızılılar, kura sonucunda Beşiktaş'ı eleyen Metalist ekibine de rakip oldu. Sarı kırmızılıların diğer rakipleri ise Portekiz'den Benfica, Yunanistan'dan Olympiakos ve Almanya'dan Hertha oldu.





HERTHA BERLİN



Almanya'nın en köklü takımlarından olan Hertha Berlin, son yıllarda eski günlerini arar durumda. Bundesliga'da son iki yılda ilk 10'un içinde zorlukla yer alan Berlin ekibi, bu sezon liginde şu ana kadar oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı.



Galatasaray ile daha önce 1999-2000 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşan Alman ekibi, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan karşılaşmada sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı. Almanya'daki karşılaşmada ise Galatasaray mükemmel bir oyunun ardından sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray bu gruptan UEFA'ya kalmış ve UEFA Kupası'nı müzesine götürmüştü.



Galatasaray, Hertha Berlin ile 2007 yılında da hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada temsilcimiz Necati Ateş'in şık golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.



Hertha Berlin'in en önemli oyuncuları olarak Hırvat Marko Pantelic, Liverpool'dan sezon başında transfer edilen Ukraynalı Andriy Voronin.



Herha Berlin maçlarını, tarihi Berlin Olimpiyat Stadı'nda yapıyor ve neredeyse tüm maçlarını Bundesliga'da oynayan diğer takımlar gibi dolu tribünlere karşı oynuyor. Kulüp 1892 yılında 4 gencin bir buharlı gemiyle çıktıkları bir gezi sırasında kurulmuştur. Geminin adı Hertha kulübün adını almış, geminin bacasının renkleri Mavi- beyaz ise kulübün renklerini oluşturmuştur.



Hertha Berlin tarihinin en başırılı günlerini 1930'lu yılların başında yaşamıştır. Berlin ekibi 1930 ve 1931'de iki şampiyonluk kazandı. Yine bu dönemde 6 kez final oynamışlardır.



2. Dünya Savaşı'nın getirdiği olumsuz şartlardan etkilenen Hertha Berlin kulübü bu dönemde kapatılmış, 1945 yılında ise SG Gesundbrunnen adıyla yeniden kurulmuştur. Hertha Berlin gerçek ismine dört yıl sonra yeniden kavuşmuştur.



Hertha Berlin'in tarihindeki en büyük leke ise 1965 yılında rüşvet nedeniyle ligden düşürülmesi oldu. Bu dönemden sonra uzun yıllar bocalayan kulüp 1997'de yeniden Bundesliga'ya yükselmeyi başardı.



Jaroslav Drobny

Kaká

Arne Friedrich

Steve von Bergen

Sofian Chahed

Cícero

Pál Dárdai

Marko Pantelic

Raffael

Andriy Voronin

Christian Fiedler

Marc Stein

Josip Šimunic

Rodnei

Lúcio

Bryan Arguez

Patrick Ebert

Valeri Domovchiyski

Maximilian Nicu

Lukasz Piszczek

Amine Chermiti

Fabian Lustenberger

Sascha Bigalke

Christopher Gäng

Shervin Radjabali-Fardi

Lennart Hartmann

Ibrahima Traoré

Florian Riedel

Sascha Burchert

Gojko Kacar



