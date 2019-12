-Herşeyin bir alternatifi var MERSİN (A.A) - 27.11.2011 - Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, "Suriye, Türkiye'nin iyi bir ticari partneri. Suriye, aynı zamanda Türkiye için bir geçiş güzergahı. Ama tüm bunlara rağmen hiçbir şey alternatifsiz değil, her şeyin bir alternatifi var" dedi. Bakan Çağlayan, Akdeniz İhracatçı Birliklerinde (AKİB) gerçekleştirilen, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2011 Yılı Mali Destek Programlarının açıklanmasıyla ilgili toplantıya katıldı. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çağlayan, İran'ın olası saldırı durumunda Türkiye'deki füze kalkanlarını hedef alacağı yönündeki haberlerle ilgili bir soru üzerine şöyle konuştu: ''Bu konularla ilgili söylenenler, sadece gazete haberlerinde ifade ediliyor. Biz, gazete haberleriyle hareket edemeyiz. Bizim bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne olduğunu, gücünün ne olduğunu tüm dünya biliyor. Tekrar tekrar ifade ediyoruz, bizim Suriye konusunda, Suriye halkı ile hiç bir meselemiz söz konusu olamaz. Bilakis, Suriye halkının özellikle şu anda talep etmiş olduğu demokratik hak ve özgürlüklere kavuşması noktası, Başbakanımız ve bizler tarafından sıkça dile getiriliyor. Bu noktada füze çevirmiş, rampa çevirmiş... Tabii ki gazetelerde yazan haberler üzerinden dış politikalar yapılmaz. Bu konuyla ilgili açıklamalar yapılmaz, hele hele bu konular ayaküstü hiç konuşulmaz. Onun için bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü, yapısını herkes biliyor. Bir şey söylememize gerek yok.'' Suriye'ye yönelik Arap Birliği'nin gündeminde olan yaptırımların hatırlatılması üzerine, Bakan Çağlayan, ''Suriye, Türkiye'nin iyi bir ticari partneri. Suriye, aynı zamanda Türkiye için bir geçiş güzergahı. Ama tüm bunlara rağmen hiçbir şey alternatifsiz değil, her şeyin bir alternatifi var. Hatırlayın, Mısır'da olaylar başladığında önce ticaretimiz geri gitmişti, sonra tekrar toparlandı. Şu anda Suriye ile olan ticaretimize geçen yılın aynı dönemine göre baktığımız zaman yüzde 7'lik bir azalma var. Bu çok dramatik bir azalma değil, oldukça küçük bir azalmadır ve onun da çeşitli sebepleri var'' diye konuştu. Bakanlık bünyesinde kurdukları Suriye İzleme Masası vasıtasıyla firmaların her türlü bilgi, soru ve sorunlarının kendilerine ulaştığını ifade eden Çağlayan, bu konuda 24 saat bakanlıkta çalışma yürütüldüğünü dile getirerek, ''Bu konuyla ilgili bugüne kadar bize intikal eden herhangi bir işletmemize, yatırımcımıza, iş adamımıza yönelik en ufak bir şey söz konusu olmamıştır, olmayacağını da kesinlikle umut ediyoruz. Bu konuda herkesi dikkate davet etmek istiyorum'' dedi. Suriye'ye yaptırımlar konusunda çeşitli ülkelerin kararlarını açıkladıklarına işaret eden Çağlayan, Suriye'yi bunları dikkate almaya davet ederek, şöyle devam etti: ''Biz de konu üzerinde önümüzdeki günlerde yapmamız gereken şeyler varsa, çıkar bunlarla ilgili açıklamalarımızı yaparız. Bu konuda Arap Birliği bakanları bir araya geldiler, dışişleri bakanları bir araya geldiler ve çeşitli yaptırımları dikkate alarak açıklamalar yaptılar. En azından bugün Suriye'nin içinde bulunmuş olduğu durumu dikkate alması gerekiyor. Neden bu ülkeler şimdi Suriye'ye karşı bir tutum izliyorlar? Bunun neticesini ve amacını iyi görmeleri lazım. Suriye'nin bir an önce bu yanlıştan dönmesini ümit ediyoruz. Hiçbir ülke yoktur ki, kendi vatandaşlarını katlederek bir yere gitsin. Hiçbir ülke yoktur ki, kendi vatandaşlarının demokratik hak ve özgürlük taleplerine silahla karşılık versin. Umut ediyoruz, inşallah en kısa zamanda bu yanlıştan dönerler. Bizi, oradaki kardeşlerimizin böyle bir olay nedeniyle hayatlarını kaybediyor olması ilgilendiriyor. Olaylar, bizi oradaki halkın insan oldukları için ve bizim komşumuz, dostumuz olduğu için özellikle ilgilendiriyor. İzlemeye devam edin bakalım.''