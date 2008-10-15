Herşey Juve için



Juventuslu orta saha oyuncusu Momo Sissoko, Liverpool teknik direktörü Rafa Benitez ile bir sorunu olmadığını ve İngiliz temsilcisinden Juventus’ta forma giymek için ayrıldığını dile getirdi.



Malili milli oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında 13 milyon avroya Juventus’a transfer olmuştu. Liverpool’dan ayrılışı oldukça olaylı olan oyuncunun bu transferi hakkında birçok spekülasyon da ortaya atıldı.



Sissoko, Calcio 2000’e yaptığı ve bu söylentileri yalanladığı açıklamasında, “Liverpool’u hocamla yaşadığım sorunlar yüzünden terkettiğim ya da çok fazla oynayamadığım için terkettiğim doğru değil. Benitez ile hiçbir zaman sorunum olmadı. Onunla iyi ilişkiler içerisindeyim ve hala da görüşürüz” dedi.



Juventus’a isteyerek gittiğini vurgulayan futbolcu, “Juve benim tercihimdi. Juventus’a karşı her zaman bir hayranlık duymuşumdur. Zinedine Zidane’ın Juventus forması giydiği zamanlardan beri sempatim olmuştur” dedi.



Juventus’un rakiplerinden daha güçlü olduğuna da inanan Sissoko, “Kağıt üzerinde Inter’den daha güçlü bir kadromuz var ancak şu anda sahada işler daha farklı. Şampyonlar Ligi’ni Liverpool ile kazanmıştım ve şimdi de Juventus ile kazanmak istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



