Heron'ları biz de kullanabiliriz

T24 -



Bakan Gönül ve eşi Sevim Gönül ile AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz Erzurum'a geldi. Bakan Gönül'ü, Erzurum Havalimanı'nda, Vali Sebahattin Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Soysal, AKP İl Başkanı Murat Kılıç ve partililer karşıladı.





Bakan Gönül, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, aile dostları olan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İclal Güzel'in oğlu Serdar Güzel'in düğününe katılmak için Erzurum'a geldiğini söyledi.





Gönül, ziyaretinin gayriresmi oluğunu ancak yine de Erzurum Valisi Sebahattin Öztürk ile müşterek konuları görüşeceğini ifade etti.







Gönül, bir gazetecinin, ''İsrail'den 10 Heron uçağı alınmıştı. Yaşanan son olaydan sonra, eğitimciler ülkelerine gitti. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Bizim elemanlarımız yetiştirir. Elemanlarımız bir süre İsrail'de çalıştı. Uçaklar geldikten sonra da burada çalıştılar. Bizim elemanlar Heron uçaklarını kullanabilir. Herhangi bir aksaklığın olacağını düşünmüyorum. Elemanlar eğitimlerini zaten tamamladı.''











