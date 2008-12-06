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Heron’lar reddedildi

TSK, İsrail’li konsorsiyum ihale şartlarını yerine getiremediği için, Batman’da Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilen İnsansız Hava Araçları’nın kabulünü yap

06 Aralık 2008 02:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İsrail’li konsorsiyum ihale şartlarını yerine getiremediği için, Batman’da Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilen İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) kabulünü yapmadı.

2004’te 10 İHA için yapılan ihaleyi İsrail İUP konsorsiyumu kazandı. Ancak İUP, ASELSAN’ın İHA’lar için 30 bin feete (yaklaşık 10 bin metre) yükselme ve 24 saat uçma şartını yerine getiremedi. Bunun üzerine TSK araçları kabul etmedi. Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak da ret kararını doğruladılar.

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