T24 - PKK'lı teröristlerle irtibatlı havacı bir subayın görüştüğü üst rütbeli bir subaya "kendi adamlarımız" dediği, teröristlere çok zayiat verdirdiği gerekçesiyle Heronlar'ın düşürülmesi ya da koordinatlarının değiştirilmesini istediği iddia edildi.



Bugün gazetesinin haberindeki iddiaya göre; isimleri tespit edilen iki subaya açılan soruşturma karartıldı. Bugün'ün haberinde, hâlâ görevde olan subaylarla ilgili aynı birlikte görev yapan askeri personelden komutanlarına "Bu hainlere tahammül etmeye devam ettikçe inancımız sarsılmakta" diyerek şikâyet mektupları geldiği belirtildi.





'Heronlar çok iyi tespit yapıyor'



İddiaya göre, skandal görüşme 2007'de yaşandı. 10 Ekim 2007'de Ankara'daki 388 XX X6 nolu sabit telefondan bir GSM numarasını arayan subay, heronların çok iyi tespit yaptığını, "PKK elemanı olan kendi adamlarının çok zayiat verdiğini" aktardı. Heronlar'ın düşürülmesini ya da koordinatlarının değiştirilmesini isteyen subaya karşı tarafın bir çaresine bakacakları cevabını verdiği öne sürüldü.



Habere göre, skandal konuşmayı tespit eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gereğinin yapılması için konuyu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na iletti. Kara Kuvvetleri Komutanı (o dönem İlker Başbuğ) 28 Ekim 2007'de olayla ilgili soruşturma emri verdi. Soruşturmayla görevlendirilen Askeri Savcı Naci Dalkılıç, Jandarma ve Emniyet kriminal vasıtasıyla konuşmayı yapan iki havacı subayın kimliklerini tespit etti. Zayiat veren PKK'lılar için "kendi adamlarımız" dedikleri öne sürülen ve Heronlar'ın düşürülmesi ya da koordinatlarının değiştirilmesini istediği iddia edilen kişinin Hava Pilot Üsteğmen F. Ç., karşı taraftan "bir çaresine bakarız" diyen kişinin de Hava Pilot Yarbay S.Ç. olduğu iddia edildi.



'Karargâh evleri' dosyasıyla birleştirilmedi



Skandal konuşmayı yapan subayların Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı'nda devam eden İP / Karargah Evleri soruşturmasında adlarının geçmesi nedeniyle davanın bu dosya üzerinden devam etmesi için 9 Eylül 2008 tarih ve 2008/2-1 sayı ile yetkisizlik kararı verilerek dava dosyası Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı'na gönderildi. Dosyanın takibatı Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı'ndaki 2008/339 nolu İP/Karargah Evleri dosyasını yürüten Hava Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'a verildi. Üçok, Heron dosyasını Karargâh Evleri dosyasıyla birleştirmedi.



Bir gece nezarette tuttu



Bugün'ün haberine göre, dosyanın geldiğini 23 Eylül 2008'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bildiren Üçok, dosyayı birleştirmeden 2008/204 esas nosu ile ayrı bir dosya olarak devam ettirdi. Üçok'un, dosyada sadece Hava Pilot Üsteğmen F. Ç.'yi şüpheli olarak dinlediği ve bir gün nezarete alıp tutuklamaya sevk etmeden bıraktığı iddia edildi. Üçok'un, F. Ç.'ye "bir çaresine bakarız" diyen Yarbay S. Ç.'yi ise şüpheli sıfatıyla değil, tanık sıfatıyla dinleyip hakkında işlem yapmadığı öğrenildi.



Genelkurmay dosyaya bakacak



Üçok'un "sahte çürük raporu çetesi" soruşturmasından tutuklanması üzerine Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı'na atanan Hâkim Albay Hakan Özbek dosyadaki sanıklardan birinin amiral olması ihtimaline binaen soruşturmayı yürütecek merciin Genelkurmay Askeri Savcılığı olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi. Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı'nın yetkisizlik kararında amiral şüphelinin kim olduğu belirtilmediği gerekçesiyle dosyayı alan Genelkurmay Askeri Savcısı Hâkim Binbaşı Yaşar Yüce de Nisan 2010'da yetkisizlik kararı verdi. Ortada kalan dosya, ihtilafın çözümü için Milli Savunma Bakanlığı Adalet İşleri Başkanlığı'na gönderildi. MSB Adalet İşleri Başkanlığı, dosyaya bakmakla görevli yerin Genelkurmay Askeri Savcılığı olduğu kararını verdi.



MİT belgesi bilgisayardan çıktı



Bilgisayarında Karargâh Evleri yapılanmasıyla ilgili MİT belgesi bulunan Yarbay S.Ç.'nin "açıklanması yasaklanmış bilgiyi temin etmek" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklandığı öne sürüldü. Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı'nın 30 Mart 2003 tarih ve 2010/954-129 esas nolu davasından yargılanan Yarbay Ç., tutukluluğuna itiraz etti. İtirazı değerlendiren Genelkurmay Askeri Mahkemesi Hakimi Albay ise Yarbay Ç.'nin tahliyesine karar verdi.



Subaydan komutana şikâyet mektubu



Havacı subayların "ihanet" konuşmaları görev yaptıkları askeri birliklerde rahatsızlığa neden oldu. "Sayın Komutanım" diyerek üstlerine mektup yazan bir askeri personelin "PKK'lı olan Hava Pilot Üsteğmen F. Ç. birliğimizde bir huzursuzluk sebebidir" ifadesini kullandığı iddia edildi.



