Heronlar ağustosta geliyor

Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, İsrail'in, yeni bir motorla sözleşme şartlarını tam karşılayabilecek Heronları Ağustos ayına kadar tamamlayarak teslim edebileceğini bildirdiğini söyledi.



Murad Bayar, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Otokar arasında, TSK'nın ihtiyacı olan 861 adetlik taktik tekerlekli aracın temini için düzenlenen imza töreni ardından gazetecilerin, İsrail'den alınacak Heron tipi İnsansız Hava Aracının teslimatının gecikmesine ilişkin soruları yanıtladı.



Heron projesinin, iki yıllık bir gecikmeye rağmen, bugün itibarıyla bile halen başarılabilir bir noktada olduğunu belirten Bayar, 10 adetlik Heron teslimatlarının, Ağustos ayında 4 adet olmak üzere, 4-2-4 şeklinde gerçekleştirileceğini kaydetti.



Bayar, şöyle devam etti:



"Heron yüklenicileri bizden süre istiyor, biz de, silahlık kuvvetlerin ihtiyacını karşılamak için buna sıcak bakıyoruz.



Gecikmede Aselsan konusu aşıldı. Aselsan kamerası iyice olgun bir seviyeye geldi. Şuan ki süreyi belirleyen konu Heron motorunda yapılan tadilattır.



30 bine feet yüksekliğe çıkacak motor denemeleri yapılıyor ve bugüne kadar yapılan denemeler de olumlu gidiyor.



Buraya gelen uçaklar eski motordu. Bu uçaklara ilişkin olarak bağımsız kabul heyeti, kabul testleri sırasında birkaç eksiklik tespit etti.



İsrail, yeni bir motorla sözleşme şartlarını tam karşılayabilecek ürünü Ağustos ayına kadar tamamlayabilecek."



‘Yeni motorlar için ek ödeme yok’



Bayar, yeni Heron motorlarına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, "yeni süreçte İrtifa ve süre dahil tüm şartları karşılayacak Heronlar ve motor tadilatları içen ek bir ödeme yapılmayacak" dedi.



Murad Bayar, yeni teslimat süreci konusunda şunları söyledi:



"Şimdi İsrail, kabul heyetinin belirlediği eksiklikleri tamamlayarak Ağustos ayına kadar yeni motor dahil bize teslim edebileceğini söylüyor ve biz de bunun gerçekleştirilebileceği görüşündeyiz."



Ekim ayına kadar, bütün Heronların tüm sistemleri tamamlanarak teslim edilmiş olacağını belirten Bayar, sözleşmedeki cezai unsurların varlığını koruduğunu da vurguladı.



52 saat havada kalabilen, gece ve gündüz anında görüntü ve ses aktaran Heron'ların motorundaki tadilatla 24 bin feet yükseklikten 30 bin feet yüksekliğe çıkabilecek.



Heronlara ilişkin sözleşme, ana yüklenici TAI ile İsrail IAI ve Elbit firmaları arasında imzalanmıştı. (AA)





