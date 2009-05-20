‘Heron’da iptal yok’

Milli Savunma Bakanı Gönül, insansız hava aracı "Heron"ların ihalesinin Türkiye tarafından iptal edildiği yönündeki haberlerin üzerine, "Heron konusunda iptal yok, inceleme var" dedi.



Erdoğan'ın, AKP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.



Toplantıdan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, insansız hava aracı "Heron"ların ihalesinin Türkiye tarafından iptal edildiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Heron konusunda iptal yok, inceleme var" dedi.



Öte yandan, borçlarından dolayı ipotek altına alındığı için Hint Okyanusu'nda alıkonulan Panama bandıralı "Mira" adlı gemide mahsur kalan Türk çalışanların aileleri, toplantı devam ederken AKP Genel Merkezi'ne geldi. Aileler, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a müracaat ettiklerini, şimdi de Başbakan Erdoğan'dan Türk mürettebatın mağduriyetinin giderilmesi konusunda destek istediklerini söylediler.



Bu arada, Goncagül Sarıoğlu, aileler adına açıklama yaparken bayıldı. İlk müdahaleyi AKP'de görevli doktorun yaptığı Sarıoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

