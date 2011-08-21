Heron tespit etti, F-16 vurdu







T24 - 'Dağlıca' benzeri bir baskın için önceki gece sınırdan sızmaya çalışan PKK'lı bir grup, Heronlar tarafından tespit edildi. Katırlarla ağır silahlar taşıyan ekip, bir barakada arkadaşlarıyla buluştu. Ardından F-16 savaş uçakları terörist grubu etkisiz hale getirdi. Öldürülen teröristlerin görüntüleri Heronlar tarafından dakika dakika kaydedildi.





Zaman'ın haberine göre, Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde 8 asker ve 1 korucunun şehit olmasından sonra terör kamplarına yönelik başlatılan hava harekâtı üç günden beri başarıyla devam ediyor. Operasyonlarda PKK'ya ait birçok hedef vurulurken, önceki gece Heronların tespit ettiği terörist bir grup da topluca etkisiz hale getirildi.





Terör örgütü, 'Dağlıca' benzeri bir baskın için sınırdan içeri sızmak istedi. Ancak insansız hava aracı Heronlar tarafından yerleri belirlenen terörist grup, başarılı bir operasyonla ölü ele geçirildi. Cuma gecesi yaşanan olayda Heronlar, 9 katırla ağır silahlar taşıyan 7 PKK'lı teröristin yerini belirledi. İzlemeye alınan PKK'lılar kamufle edilmiş bir barakaya girdi. Uzun süren izleme sonucunda barakada 9 teröristin daha bulunduğu belirlendi.





Teröristlerin sayısı kesinleştikten sonra F-16 uçakları, 15 dakika içerisinde Heronların verdiği koordinatlara bomba yağdırdı. Operasyonda 13 teröristin öldürüldüğü Heronlar tarafından dakika dakika görüntülendi. Kaçan 3 teröristin saklandığı noktalar da topçu ateşiyle yerle bir edildi.





Dağlıca, Hantepe ve Aktütün baskınlarından önce de Heronların onlarca teröristi görüntülediği iddia edilmişti. Buna rağmen hava operasyonu yapılamaması ise kamuoyunda infiale yol açmıştı. Dağlıca'da 12, Aktütün'de 17, Hantepe'de 7 Mehmetçik şehit olmuştu.





ABD ile yapılan anlık istihbarat anlaşması çerçevesinde Türkiye, insansız hava aracı predatörleri Kandil'e yönlendirildi. Ayrıca zaman zaman Türkiye'ye ait Heronlar da Kandil bölgesini tarıyor. Mağaralara saklanan teröristlerin çıktığı tespit edildiği an hava operasyonları tekrar başlatılıyor. Bu arada operasyonda özel kuvvetlere bağlı Bordo Bereliler'in Irak sınırına indirildiği bildirildi. PKK'nın Kandil'de önemli mühimmatlarını ve militanlarını bomba isabet edemeyecek mağaralara sakladığı belirtiliyor. Örgütün elinde bulunan tünel açma makineleriyle derin kaya mağaralar yapıldığı öğrenilirken, Türkiye'nin ilk defa çok uzun sürecek hava operasyonlarıyla mağaralardaki lojistik imkanları yok edeceği ifade ediliyor.





Aylar sürmesi beklenen hava harekatında Heron ve predatör tespitleriyle dışarı çıkacak PKK'lıların anında imha edileceği, bu sürede PKK'nın mağaralarda yığınak yaptığı erzak imkanlarının tükeneceği belirtiliyor. PKK'nın mağaralarda 60 gün yetecek yiyecek ve su imkanlarına sahip olduğu ifade ediliyor.

