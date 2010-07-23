-HERON SORUŞTURMASI ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, TSK içindeki bazı askeri personelin HERON insansız hava araçlarını düşürmeye çalıştıklarıyla ilgili iddialar konusunda, bu konunun basında yer aldığı gibi ne isim ne rütbe ne de kimliğini belli edecek hiçbir bilgi olmayan belirsiz iki kişi arasında geçen bir konuşma metni olduğunu belirterek, halen Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın konu üzerindeki delil tespiti işlemleriyle ilgili çalışmasını çok yönlü olarak sürdürdüğünü bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı Karargahında yapılan basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğgeneral Gürak, son günlerde bazı basın yayın organlarında TSK içindeki bazı askeri personelin kamuoyunca HERON diye bilinen ve Güneydoğu'da görev yapan insansız hava araçlarını düşürmeye çalıştıklarıyla ilgili iddialara yer verildiğini hatırlattı. Tuğgeneral Gürak, ''Öncelikle bu konu basında yer aldığı gibi ne isim ne rütbe ne de kimliğini belli edecek hiçbir bilgi olmayan iki belirsiz kişi arasında geçen bir konuşma metnin MİT'ten Genelkurmay Başkanlığına 25 Ekim 2007 tarihinde gönderilmesiyle başlamıştır'' dedi. Konuşma metninin Genelkurmay Başkanlığınca incelendiğini ve 26 Ekim 2007 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderildiğini bildiren Tuğgeneral Gürak, metnin Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderilme sebebinin ise o tarihte İsrail'den kiralanan tek insansız hava aracının Kara Kuvvetlerinin kontrolünde Batman'da konuşlu bulunması olduğunu söyledi. Kara Kuvvetleri Komutanı tarafından 28 Ekim 2007 tarihinde verilen soruşturma emrinin ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından derhal soruşturmaya başlandığını, olayla ilgili olarak aynı gün dinleme kararları alındığını ve soruşturmanın genişletildiğini anlattı. Tuğgeneral Gürak, şunları kaydetti: ''Bugün itibarıyla soruşturmanın uzun sürmesi elbette eleştiri konusu olabilir, ancak soruşturmanın uzun sürmesinde kasıt olduğunu ileri sürmek yanlıştır. Geniş bir yelpazede olayla ilgisi olabileceği düşünülen tüm şahıslar mahkeme kararıyla dinlenecek, ses analizleri yapılacak, kimlikleri tespit edilecek ifadeleri alınarak ve neticede bir sonuca ulaşılacaktır. Bu işlemler ise doğal olarak zaman almaktadır. Ayrıca bu süreçte istihbarat kaynaklarından ilave bilgi talep edilmiştir. Soruşturmanın Kara Kuvvetleri Komutanlığından Hava Kuvvetleri Komutanlığına aktarılmasının nedeni ise soruşturma kapsamında belirlenen iki askeri personelin Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli olmalarıdır. Nitekim soruşturmayı devralan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı da ilave bir takım araştırmalarla soruşturmayı daha da derinleştirmiştir.'' Ancak konuşma metnin bütün uğraşılara rağmen delillendirilememesi nedeniyle soruşturmada istenilen mesafenin alınamadığını vurgulayan Tuğgeneral Gürak, diğer taraftan soruşturmayı yürüten savcıya 26 Mart 2009 tarihinde gelen bir ihbar CD'sinin incelenmesi neticesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından 19 Şubat 2010 tarihinde verilen yetkisizlik kararından sonra ilgili dosyanın Milli Savunma Bakanlığınca 18 Mayıs 2010 tarihinde görevli savcılık olarak belirlenen Genelkurmay Askeri Savcılığına intikal ettirildiğini kaydetti. Tuğgeneral Gürak, ''Halen Genelkurmay Askeri Savcılığı konu üzerindeki delil tespiti işlemleriyle ilgili çalışmasını çok yönlü olarak sürdürmektedir'' diye konuştu. -''AMİRAL YASAL HAKLARINI KULLANACAKTIR''- Bazı medya organlarında sürekli olarak adı belirtilen bir amiralin ise o tarihte bulunduğu karargahta insansız hava araçlarıyla ilgili bir görevi olduğunu bildiren Tuğgeneral Gürak, bu amiralin 5 Kasım 2007 tarihinden sonra Ankara'daki Savunma İşbirliği Ofisinde (ODC) ABD ile istihbaratın paylaşımı maksadıyla görevlendirildiğini söyledi. Tuğgeneral Gürak, ''Adı geçen amiral elbette bu insafsız iddiaları ortaya atanlar hakkında yasal haklarını kullanacaktır'' dedi. Yine bazı medya organlarında İsrail'den kiralanan HERON insansız hava aracının 14 Temmuz 2008 tarihinde düşmesiyle ilgili çeşitli iddiaların ortaya atıldığını ve bu olayla ilişkilendirilmeye çalışıldığını ifade eden Tuğgeneral Gürak, o tarihte İsrail'den kiralık olarak alınıp kullanılan HERON insansız hava aracının İsrailli personel tarafından kullanıldığını ve HERON'un iniş esnasında meydana gelen kırım sonucu kullanılmaz hale geldiğini bildirdi. -''TSK'NIN BÜTÜN PERSONELİ GÖREVİNİN BAŞINDADIR''- Tuğgeneral Gürak, Hakkari Çukurca Hantepe'deki terörist saldırı sonrasında saldırı haberini alan Tümen Komutanı ve Tugay Komutanı'nın çatışma çıkan bölgeye helikopterle inmek istediğini, ancak sıcak temas devam ettiği için bunu yapamayarak, her türlü riski göze alarak olay yerindeki personele karadan ulaştıklarını belirtti. Tuğgeneral Gürak, ''Bu olayda da görüldüğü üzere, yargı sürecinde sanık bile olsalar, bazıları tarafından masumiyet karinesi ayaklar altında çiğnenerek suçlu olarak gösterilseler dahi bütün bu şartlar altında bile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün personeli görevinin başındadır. Bizim için vatan, şeref, dürüstlük, vazife ve sevgi herşeyin önündedir'' diye konuştu.