Heron ihalesi için İsrail'e 50 gün süre

İsrailİsrailCNN TÜRK'e konuşan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI)'ye bir yazı yazdığını söyledi.TAI'nin İsrail tarafına ilettiği yazıda sözleşmedeki şartların yerine getirilmesi için 50 günlük süre tanınıyor.Vecdi Gönül, "Bu yazıdan da netice alınamazsa ihale iptal edilebilir ancak şu anda iptal söz konusu değil" dedi.Gönül iki ülke arasında müzakerelerin devam ettiği bilgisini de verdi.Milli Savunma Bakanı Gönül, yerine getirilmeyen sözleşme şartlarına ilişkin soru üzerine de "Birincisi, gecikme. İkincisi bazı teknik performanslarda eksiklikler var, bunların tamamlanması lazım. Yoksa, siyasetle alakası yok" karşılığını verdi. "50 günlük süre içinde giderilebilecek şeyler mi?" sorusuna karşılık da Gönül, "Tabii tabii giderilebilir. Karşılıklı zaten hep müzakere ediliyor" yanıtını verdi.İsrail ile 2005 yılında imzalanan anlaşmaya göre Türkiye'ye 10 insansız uçak teslim edilecekti, ancak sadece 2 uçak teslim alınabildi.Bir süre önce İsrail ile Türkiye arasında Anadolu Kartalı Tatbikatı'nın iptali nedeniyle de sorun yaşanmıştı.