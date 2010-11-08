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HERON DÜŞÜRME İDDİLARI DA DOSYADA İSTANBUL (A.A)

08 Kasım 2010 19:43

-HERON DÜŞÜRME İDDİLARI DA DOSYADA İSTANBUL (A.A) - 08.11.2010 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında ifadeleri alınan askeri personelin 1 tuğamiral, 2 kurmay albay ve 1 astsubay olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'in ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktığı 4 kişiden 1'inin tuğamiral, 2'sinin kurmay albay, 1'inin de astsubay olduğu belirtildi. Bu arada, TSK içindeki bazı askeri personelin ''Heron'' insansız hava araçlarını düşürülmesini istediklerine dair iddialarla ilişkili bir belgenin de soruşturma dosyası içinde bulunduğu ve bu konuda da araştırma yapıldığı kaydedildi.

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