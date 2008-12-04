Heron 'casus' olmaktan çıkıyor mu?

Terör örgütü PKK hakkında istihbarat toplamak üzere İsrail'den alımına karar verilen Heron adlı insansız hava araçları sorunlu geldi. Uzmanlar, Heron'lardaki teknik yetersizlikler yüzünden sorun yaşanabileceğini ileri sürdü.



Vatan Gazetesi'nin haberine göre İsrail, Türk Silahlı Kuvvetleri için ürettiği toplam 10 Heron insansız hava aracından 2'sini teslim etti. Ancak Heronların üzerine Aselsan'ın ürettiği Aselflir termal görüntüleme sisteminin entegre edilmesi sorun yarattı.



İsrail'in kendi ürettiği benzer sistemlerin ağırlığı 60 - 70 kiloy iken, Aselsan'ın ürettiği sistemlerin ağırlığı yaklaşık 120 kiloya ulaştı. Bu durum Heronların 30 bin feet olması gereken irtifasını 24 bin feete düşürdü. Bu da büyük sorun yaratıyor. Çünkü alçak menzilde uçuş, Heronların düşman tarafından daha kolay saptanmasına neden olurken, aynı zamanda daha fazla yakıt sarfiyatı, daha kısa menzil, havada kalış süresinde kısalma ve daha küçük bir alanın gözetlenebilmesi anlamına geliyor.



Ekim sonunda, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün başkanlığındaki bir heyet İsrail'e giderek Heronların ilk test uçuşlarını izledi. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak ile birlikte araçların kalkış, iniş, çeşitli yüksekliklerden tespitleri ve gönderdiği resimleri gördüklerini anlatan Gönül, "Mükemmel araçlar. Verilecek görevleri en iyi şekilde yapacaklar" dedi..



Bir hafta önce İsrail'e giden bir teknik heyet de Heronların kabul testlerini yaptı. Bu testte Heronların üzerindeki parçalar ve çalışıp çalışmadıkları kontrol edildi. Heronlar daha sonra 30 Kasım'da İsrail'e gönderilen C-130 uçağına yüklenerek Batman'daki İnsansız Hava Araçları Merkezi Komutanlığı'na getirildi. Ancak Heronların hizmete konması öncesinde bazı teknik sıkıntılar aşılmaya çalışılıyor.



Ağırlık sorun oldu



Heronların 4'ü Kara Kuvvetleri, 4'ü Hava Kuvvetleri, 2'si ise Deniz Kuvvetleri için üretiliyor. Genelkurmay Başkanlığı emri doğrultusunda, Heronların tamamının uçurulması sorumluluğu ise Hava Kuvvetleri’nde bulunuyor. Bu nedenle nihai testleri Hava Kuvvetleri yapacak. Ancak Hava Kuvvetleri Heronlara yönelik bazı "soru işaretleri" taşıyor.



Heron projesini yürüten Savunma Sanayii Müsteşarlığı, araçların kritik elektronik sistemlerinin Türk firmalarınca üretilmesini öngördü. Bu nedenle Heronların üzerine Aselsan'ın ürettiği Aselflir termal görüntüleme sistemi entegre edildi. İsrail'in ürettiği benzer sistemlerin ağırlığı 60-70 kilog iken, Aselsan'ın ürettiği sistemlerin ağırlığı yaklaşık 120 kiloya ulaştı. Bu durum Heronların 30 bin feet olması gereken irtifasını 24 bin feete düşürdü. Alçak menzilde uçuş Heronların düşman tarafından daha kolay tespit edilebilmesine neden olurken, aynı zamanda daha fazla yakıt sarfiyatı, daha kısa menzil, havada kalış süresinde kısalma ve daha küçük bir alanın gözetlenebilmesi anlamına geliyor.



Fabrika verilerine göre 52 saat süreyle havada kalıp, 30 bin feet irtifada ve 350 kilometre menzilde görev yapabiliyor. Ancak bu veriler yerli sistemlerin entegre edilmesi nedeniyle daha düşük olacak. TSK'ya teslim edilen Heronların motorlarının güçlendirilmesi planlanıyor.



Aselflır nedir?



Aselflir "görüntüleme ve nişangah sistemi", kullanıcıya pilotaj, seyrüsefer, keşif, hedef tespit, teşhis ve tanıma, çoklu hedef takibi, hedef işaretleme, hedef konum belirleme kabiliyetleri sağlıyor. Kullanıcı isteğine bağlı olarak farklı konfigürasyonlarda üretilebiliyor. Üzerindeki yazılım ve donanımın esnekliği sayesinde, sabit kanatlı, döner kanatlı ve insansız hava araçları ile gemilere entegre edilebiliyor. Gece ve gündüz kamerası, termal kamera, lazer mesafe ölçme ve işaretleme fonksiyonları bulunuyor.



