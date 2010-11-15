Heron bilgilerini flash belleğinde taşıyan er için 8 yıl istendi

T24 - Bingöl’ün Genç İlçesi’nde, yazıcı olarak görev yaptığı askeri birliğinden ayrıldıktan sonra Genelkurmay’a ait gizli bilgilerin bulunduğu 5 flaş bellekle yakalanan piyade er L.Y. için devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçundan, 8 yıla kadar hapis cezası istendi.



İstanbul’da yakalanan L.Y. ile ilgili soruşturma dosyası önce askeri birliğinin bağlı olduğu 8’inci Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı’na, daha sonra da görevsizlik kararıyla Diyarbakır özel yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na gönderildi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



L.Y. hakkındaki iddianamede, L.Y.’nin üzerindeki 5 flaş bellekte, insansız hava araçlarının rota ve uçuş sürelerine ilişkin çizelge, çok sayıda gizli belge ve operasyonda ölü olarak ele geçirilen teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu anlatıldı.



İddianameye göre, L.Y.’nin çantasında 1 No’lu Harekat Planı başlıklı, Genelkurmay Başkanlığı’na ait, ‘çok gizli’ yazılı belge, üsteğmen üniforması ile bazı askeri malzemeler ele geçirildi. Flaş bellekte ‘gizli’ dereceli muhtelif yönerge, yönetmelik, emirler, birlik mevzileri ve koğuş gibi yerlerde çekilmiş resimler bulundu. Ayrıca, birlik nöbetçilerinin, sinyal kırıcının, keskin nişancıların yerleri, gözetleme ve ateş sahalarını gösteren fotoğraflar da ele geçirildi.





