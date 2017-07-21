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'Hero' yazılı tişört giyen garson gözaltına alındı

"Tişörtün FETÖ duruşmalarıyla gündeme geldiğini biliyordum, ama önemsemedim"

21 Temmuz 2017 14:14

Antalya'da 'kahraman' anlamına gelen İngilizce 'hero' yazılı tişört giyen garson gözaltına alındı.

Sputnik'te yer alan habere göre; Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde garson olarak çalışan M.S., üzerinde siyah renkle 'Hero' yazılı beyaz tişörtle dün sabah (20 Temmuz 2017) işe geldi. "FETÖ" duruşmalarıyla gündeme gelen tişörtü gören oteldekiler, polise ihbarda bulundu. Otele gelen polis M.S.'yi gözaltına alırken, şüphelinin dolabında yapılan aramada söz konusu tişört bulunarak el konuldu.

"Önemsemedim"

Polis merkezindeki ifadesinde 'tişörtün FETÖ duruşmalarıyla gündeme geldiğini bildiğini, bunu televizyonda gördüğünü fakat önemsemediğini' belirten M.S., beyaz tişörtleri çok sevdiğini aktardı. 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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