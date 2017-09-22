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'Hero' yazılı fotoğraf paylaşan Milli Eğitim Müdürü'ne FETÖ gözaltısı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Seferihisar İlçesi'nde Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Mustafa Kaya, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alındı

22 Eylül 2017 20:09

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar İlçesi\'nde Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Mustafa Kaya, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alındı. Mustafa Kaya\'nın sosyal medya hesabında, taş üzerine sprey boyayla yazılmış \'hero\' yazısı önünde çektirdiği fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.
Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturmasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya gözaltına alındı. 2014 yılından beri ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapan Kaya\'nın adli işlemlerinin ilçe emniyet müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi. Terör örgütü FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan Mustafa Kaya\'nın sosyal medya hesabında, taş üzerine sprey boyayla yazılmış \'hero\' yazısı önünde çektirdiği fotoğrafı 1 Mayıs günü paylaştığı ortaya çıktı. Mustafa Kaya\'nın ayrıca 15 Temmuz\'un yıldönümünde de İzmir valilik binasında fotoğraf çektirip, demokrasi nöbeti tuttuğunu yazdığı belirlendi.

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