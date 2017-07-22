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'Hero' tişörtü giyen sevgililer serbest bırakıldı: Gündemi takip etmiyorduk, uyumlu olalım diye giydik

"Yasak olduğu bilmiyorduk"

22 Temmuz 2017 16:05

Antalya’da üzerinde İngilizce ’Hero’ yazılı tişört giyen üniversiteli sevgililer 22 yaşındaki Çisem G. ve aynı yaştaki Esen E. gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen ikili, "Yasak olduğu bilmiyorduk" diye ifade verdi. Daha sonra serbest bırakılan çift, "Gündemi takip etmiyorduk" dediler.

Antalya'da bir motosiklette ilerleyen iki kişinin üzerinde "kahraman" anlamına gelen İngilizce "hero" yazılı tişört giyen iki kişinin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri, MOBESE kameralarından motosikletin Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'ne girdiğini tespit eti.

Araştırma yapan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yerleşkede yürüyen ve üzerlerinde "hero" yazılı tişört bulunan öğrenciler Ç.G. ve E.E'yi gözaltına alındı.

Üniversite öğrencilerinin emniyetteki ifadesinde, "Gündemi takip etmiyorduk. Tişörtü bir alışveriş merkezinden aldık. Yasak olduğunu bilmiyorduk. 'Birbirimizle uyumlu olsun' diye aynı tişörtü giydik." dedikleri öğrenildi.

Haklarında herhangi bir suç kaydının bulunmadığı belirtilen öğrencilerin emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik 'FETÖ' mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde ’Hero’ yazan tişörtle duruşmaya girmişti. 

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