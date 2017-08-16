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"Hero" tişörtü giyen sanığın avukatı tutuklandı

Avukatı Deniz Akbulut, MİT TIR’larının durdurulmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı

16 Ağustos 2017 20:56

Muğla’da görülen “Cumhurbaşkanı’na suikast girişimi” davasında giydiği “Hero” (Kahraman) tişörtüyle gündeme gelen sanık Gökhan Güçlü'nün avukatı Deniz Akbulut, MİT TIR’larının durdurulmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

Avukat Deniz Akbulut'un, MİT tırlarının durdurulmasına yönelik soruşturma kapsamında, aynı olaya ilişkin açılan davada sanık Hamza Ali Ece ile tutuklu jandarmalar arasındaki irtibatı sağladığı iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde ifadesi alınan bir gizli tanık, tırları durduran jandarma personeli ile "örgüt imamı" olduğu belirlenen ve hakkında dava açılan Hamza Ali Ece arasında kuryelik yapan bir şahıstan bahsetti. Bunun üzerine savcılık yaptığı araştırmada, kurye olan kişinin avukat Deniz Akbulut olduğunu belirledi.

Duruşma çıkışında gözaltına alınarak tutuklandı

Yapılan inceleme sonucunda şüpheli avukat Akbulut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasının tutuklu sanıklarından Gökhan Güçlü'nün avukatlığını üstlendiği tespit edildi. Bunun üzerine Muğla'daki bir duruşma çıkışında gözaltına alınan Akbulut, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akbulut'un avukatlığını üstelendiği Gökhan Güçlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasına getirildiği sırada ''Hero'' yazılı tişört giymesiyle gündeme gelmişti.

 

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