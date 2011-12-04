Herman Cain yarıştan çekildi

T24 - ABD'de gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayları arasında yer alan Herman Cain, hakkındaki cinsel taciz ve yasak ilişki suçlamalarının ardından kampanyasını askıya aldığını açıkladı.





Cain, memleketi Atlanta'da yaptığı açıklamada, hakkındaki ''yanlış ve kanıtlanmamış'' suçlamaların, başarılı bir kampanya yürütmesini imkansız hale getirdiğini söyledi.





Godfather Pizza zincirinin eski CEO'su 65 yaşındaki Cain, adaylıktan resmen çekilmemiş olması nedeniyle hala kampanya fonları toplayıp harcayabilecek, ancak yine de bu kararı, Cain'in başkanlık yarışının fiilen bittiği anlamına geliyor.





Yanında eşi Gloria ile birlikte kürsüye çıkan Cain, hakkındaki iddiaları bir kez daha yalanlayarak, seçim kampanyasını askıya alma kararını eşiyle dün yaptığı görüşmenin ardından aldığını bildirdi.





''Tanrı'yla ve eşimle barışığım. Adaylığım süresince hatalar yaptığımı kabul ediyorum ve bu hataların sorumluluğunu alıyorum'' diyen Cain, adaylıktan çekilse de sessizliğe gömülmeyeceğinin işaretini vererek, ''B planı'' olarak nitelendirdiği, ''TheCainSolutions.com'' websitesi üzerinden söylemlerini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.





Cain, kalan Cumhuriyetçi adaylardan birine desteğini yakında açıklayacağını da sözlerine ekledi. Anketlere göre, Cumhuriyetçi Parti'nin adaylık yarışında bir ara Mitt Romney ile başı çeken Cain, hakkında art arda cinsel taciz ve yasak ilişki iddialarının patlak vermesiyle yarışta gerilere düşmüştü.





