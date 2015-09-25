Herkül'ün lahdi Türkiye'ye dönüyor

5 yıl önce Perge Antik Kenti'nden kaçırılan Herkül lahiti Türkiye'ye teslim edilecek. Cenevre Kantonu Başsavcılığı, Roma dönemine ait üzerinde "Herkül'ün 12 işi"nin tasvir edildiği lahitin Türkiye 'ye iade edilmesine karar verdi.

Cenevre Gümrüğü, Yunan mitolojisinde Herakles, Roma mitolojisinde Herkül olarak bilinen mitoloji kahramanına ait 12 figürün tasvir edildiği lahitin kaçırılmış olabileceğine dair bir ihbar üzerine yapılan incelemenin ardından tarihi esere el koymuş ve Türkiye ile temasa geçmişti.

İsviçre Kültür Bakanlı'ğı ise, 2011'de ikinci yüzyılın sonlarında Roma İmparatorluğu döneminde yapılan lahitinAntalya 'dan İsviçre'ye kaçırıldığını açıklamıştı.