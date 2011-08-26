Herkesin telefon bilgileri internette satılıyor!

T24 - Üç GSM operatörüne ait 110 milyon numara, 708 TL karşılığında bir CD içinde 1M Net-Pa adlı şirket tarafından pazarlanıyor. CD'de bir operatörün abonelerinin yaşadığı şehirden yaşına kadar pek çok kişisel bilgisi de yer alıyor.













Operatörlerin büyük bir gizlilikle koruması gereken özel bilgilerin internete nasıl sızdığı bilinmiyor.



Radikal'in haberine göre, cep telefonu kullanan milyonlarca kişi şimdi dolandırıcılık tehlikesiyle karşı karşıya.

"Veritabanından aldık"



"Türkiye GSM Rehberi", 1M Net-Pa adlı şirket tarafından pazarlanıyor. Şirket bir CD içinde kurye ile alıcının ayağına kadar ulaştırdığı rehberi "Operatörlerin veritabanından alınmıştır" iddiasıyla pazarlıyor.



Rehberde iki GSM operatörünün faturalı ve faturasız tüm kayıtlı numaraları bulunurken, bir operatörün ise abonelerine ait yaşadığı şehir, adresi, yaşı, ilgi alanları gibi tüm kişisel bilgileri yer alıyor.



Geçen yıllarda GSM sektöründe bilgilerin sızdırılması ile ilgili bazı iddialar üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu cezalar kesmişti.

Bu rehber ile neler yapılabilir?



- Bankalar, mağazalar ve marketler reklam amacı ile hedef kitlelerine yönelik mesaj veya sesli arama yapabilir.



- Telefon sapıkları istedikleri cinsiyet ve yaş aralığındaki kullanıcılara ulaşabilir.



- Toptan tedarikçiler, hedefledikleri bölgedeki şirketler ile bağlantıya geçebilir.



- Kontör dolandırıcıları 7'den 70'e herkese ulaşabilir ve ünlü isimlerle bağlantıya geçebilir.

Numaraları test ettik



Kendi numaramız ve yakın çevremizden yola çıkarak rehberdeki numaraları test ettik ve doğru olduğunu gördük. Test ettiğimiz ve ulaştığımız numaralar arasında iş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de yer alıyor.

Fatura tutarları bile var



- Türkiye GSM Rehberi'nin içinde iki klasör yer alıyor. Bir klasörde sadece 'Word' belgesinde abone numaraları bulunuyor.



- Diğer klasörde ise numaraların profesyonel kullanımı için özel bir program yer alıyor.



- Bu programda abonelerin numaralarının yanısıra adı, soyadı, yaş, cinsiyet, yaşadığı bölge, fatura adedi ve tutarlarına kadar ayrıntı alınabiliyor.



- Aboneler gruplandırılarak özel bir hedef kitle bile oluşturulabiliyor. Örneğin İstanbul Avrupa yakasında yaşayan 18-25 yaşındaki erkek kullanıcılara ulaşabilmek mümkün. Öte yandan hedef kitlenin fatura adedi ve tutarına göre de bir gruplandırma yapılabiliyor.



