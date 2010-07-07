Herkesin peşinde olduğu Mesut Arsenal'e gidiyor

T24 - Barcelona, Inter, ManU ve Real Madrid'in de ilgilendiği, Almanya'nın genç yıldızlarından Mesut Özil'in İngiliz kulübü Arsenal'e, Arsenal'de forma giyen İspanyol yıldız Cesc Fabregas'ın Barca'ya transfer olacağı konuşuluyor.



Arsenal'de forma giyen Cesc Fabregas'in Barcelona'ya, Werder Bremen'de oynayan Mesut Özil'in ise Arsenal'a gideceği iddia edildi.



İspanyol spor gazeteleri, Barcelona kulübünün yüksek bir teklif gelmemesi halinde Meksikalı defans oyuncusu Rafa Marquez'i satmaktan vazgeçeceğini ileri sürdü.



Verilen haberlerde, Barcelona'nın ekonomik krizden dolayı Marquez'i satmak istediği ancak iyi bir teklif gelmemesi halinde Meksikalı futbolcuyla bir yıl daha devam etme kararı aldığı iddia edildi. Barcelona'nın Yaya Toure'nin Manchester City'e ve Chygrynskiy'i Shaktar Donetsk'e verdiğini hatırlatan Katalan gazeteleri, defanstaki boşluktan dolayı gelecek sezon Marquez'e daha fazla oynama şansı doğduğunu ve teknik direktör Guardiola'nın görüşünün de önemli olacağını yazdı.





Cesc Barca'ya Özil Arsenal'e





Öte yandan İspanyol ve İngiliz gazeteleri, transfer pazarının gözde isimleri Arsenal'de forma giyen Cesc Fabregas ile Werder Bremen'de oynayan Mesut Özil'in geleceklerinin çok kısa bir sürede belli olacağını savundular. Haberlerde, Cesc'in Barcelona'ya gideceği, İspanyol futbolcunun yerini doldurmak isteyen Arsenal'in ise Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'i alacağı iddia edildi.





Özil'le Inter, ManU, Barca ve R.Madrid de ilgileniyor





Özil ile Inter, Chelsea, Manchester United, Barcelona ve Real Madrid takımlarının da ilgilendiği hatırlatılırken, Arsenal'in, Werder Bremen kulübüne 24 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi.





