Herkesin oyu eşit olmayacak!

T24 - Macaristan hiçbir dünya demokrasisinde yer almayan ilginç bir uygulamayı hayata geçirecek



İngiliz Guardian gazetesinin verdiği habere göre, ülkede iktidar olan muhafazakar Fidesz Partisi, reşit olmamış küçük çocukları olan annelere seçimlerde ek oy hakkı vermeyi planladığını bildirdi.



Fidesz Partisi'nin önerisine, bugün mecliste onaylanması beklenen yeni anayasada yer vermek istediği bildirildi. Ancak toplumda Romanların daha fazla oy hakkı olacağına yönelik kaygıların ortaya çıkmasıyla, partinin geri adım attığı ve anayasa yerine tek maddelik yasa değişikliğine gitmeyi kararlaştırdıkları belirtildi.



Parti'nin önemli isimlerinden Jozef Szajer, Macaristan'ın nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini çocukların oluşturduğunu belirterek, mevcut sistemle gelecek nesillerin karar sürecinde temsil edilmediğini ifade etti. Vatan'ın haberine göre; Szajer,"Bunun başta tuhaf göründüğünü biliyoruz. Ancak 50'li yıllarda siyahlara oy hakkı verilmesi tuhaftı. 100 yıl önce de kadınlar için aynı şey geçerliydi" diye konuştu.



Ülkede büyük tartışmalara neden olacak tasarıyı hazırlarken, ABD'li nüfus bilimci Paul Demeny'in çalışmasından ilham aldındığı kaydedildi.







