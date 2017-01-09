Herkesin gözü Dele Alli'nin üstünde

Avrupa transfer piyasasını kasıp kavuran Çin kulüpleri, şimdi de Tottenham'ın yıldızı Dele Alli'yi transfer etmek istiyor.

ESPN'in haberine göre Çin kulüpleri Premier Lig'in genç yıldızlarından Dele Alli'yi gündemlerine aldılar. Tottenham'ın Chelsea'yi mağlup ettiği maçta sahanın yıldızlarından olan İngiliz orta saha oyuncusu, birçok Avrupa kulübünün de listesinde bulunuyor.

"İngiltere'nin en iyi oyuncularından biri olacağına şüphem yok"

Transferle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, ''Dele Alli, Chelsea karşısında da kalitesini gösterdi. 20 yaşında ve böylesine bir yeteneği Avrupa'da bulmak çok zor.'' dedi.



Dele Alli'ye olan güvenini de dile getiren Arjantinli teknik adam, ''Önümüzdeki 10-12 yıl içinde İngiltere'nin en iyi oyuncularından biri olacağına dair şüphem yok. Bununla birlikte İngiltere'yi de Avrupa'da temsil edecektir. Belki de Dünya'da...'' ifadelerini kullandı.

Premier League'de çıktığı son 3 maçta 6 gole imza atan Alli için Real Madrid'in ardından Barcelona'nın da devreye girdiği belirtildi.