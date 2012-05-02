Herkesin dehşete düştüğü an!

ABD'de Tony Pietrantonio ile Lavarn Harvell karşı kaşıya geldiği boks karşılaşmasında çekilen fotoğraf bu sporun ne kadar tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi.

Amerikan hafif sıklet boks karşılaşmasında Tony Pietrantonio ile Lavarn Harvell karşı kaşıya geldi. Karşılaşmanın üçüncü raundunun 31. saniyesinde Lavarn Harvell'dan gelen yumruk rakibini yüzünü adeta pelteye çevirdi. O anda yere yığılan boksöre hemen doktorlar müdahale etti. New Jersey'de gerçekleşen bu maçtan sonra Harvell zaferini ilan etti. Ancak hafızalarada nakavk eden o yumruğun yüzde bıraktığı görüntü kaldı.