'Herkesi kutuplaşma ortamını kaldıracak davranışa davet ediyoruz'

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, önceki gün Okmeydanı’nda öldürülen Burak Can Karamanoğlu’yla ilgili yazılı mesaj yayınladı.

Açıklamada, "Hepimizi derin üzüntüye boğan Berkin Elvan’ın cenaze töreninin ardından yaşanan silahlı saldırıda ikinci bir büyük üzüntüyü de, Burak Can Karamanoğlu’nun kaybıyla yaşadık. Herkesi aklı-selime ve bu gerginlik ve kutuplaşma ortamını süratle ortadan kaldıracak tutum ve davranışa davet ediyoruz. Gençlerimizin, vatandaşlarımızın bu tür saldırılar sonucu kaybını kabullenemeyiz; ülkemizin geleceğinin en temel güvencesi olan gençlerimizin, bu ülkede güven ve huzur içinde yaşaması ve ileriye umutla bakmalarını sağlamak için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz.” ifadelerine yer veridi.