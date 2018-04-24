T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Herkes unuttu ama AKP'nin Meclis'teki ilk grubu Saadet'ten transfer olan vekillerle kuruldu"

Kerem Altıparmak: Bu kadar vekili transfer etmemiş olsa bir yıl sonra ilk seçiminde %34'le tek başına iktidar olabilir miydi?

24 Nisan 2018 20:19

CHP'li 15 vekil, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, hafta sonu İyi Parti'ye geçti. 24 Haziran'da yapılacak erken seçime katılabilmesi için, vekillerin İyi Parti'ye geçmesi iktidar Partisi ve MHP tarafından sert dille eleştirilirken Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, "AKP'nin Meclis'teki ilk grubu Saaddet'ten transfer olan vekillerle 2001 yılında kurulmuştu" hatırlatmasında bulundu. 

Kerem Altıparmak,  kişisel Twitter hesabından 2001 yılında Saadet Partisi'nden ayrılan 51 bağımsız vekilin AKP'ye katıldığı haberle birlikte "Tabii bunu herkes unuttu ama AKP'nin Meclis'teki ilk grubu Saadet'ten transfer olan vekillerle 2001 yılında kurulmuştu. Bu kadar vekili transfer etmemiş olsa bir yıl sonra ilk seçiminde %34'le tek başına iktidar olabilir miydi, seçimlere yetiştirebilir miydi sorusu da cabası" paylaşımında bulundu.

ETİKETLER

AKPSaadetilk grupKerem Altıparmak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24