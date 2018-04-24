"Herkes unuttu ama AKP'nin Meclis'teki ilk grubu Saadet'ten transfer olan vekillerle kuruldu"

CHP'li 15 vekil, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, hafta sonu İyi Parti'ye geçti. 24 Haziran'da yapılacak erken seçime katılabilmesi için, vekillerin İyi Parti'ye geçmesi iktidar Partisi ve MHP tarafından sert dille eleştirilirken Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, "AKP'nin Meclis'teki ilk grubu Saaddet'ten transfer olan vekillerle 2001 yılında kurulmuştu" hatırlatmasında bulundu.

Kerem Altıparmak, kişisel Twitter hesabından 2001 yılında Saadet Partisi'nden ayrılan 51 bağımsız vekilin AKP'ye katıldığı haberle birlikte "Tabii bunu herkes unuttu ama AKP'nin Meclis'teki ilk grubu Saadet'ten transfer olan vekillerle 2001 yılında kurulmuştu. Bu kadar vekili transfer etmemiş olsa bir yıl sonra ilk seçiminde %34'le tek başına iktidar olabilir miydi, seçimlere yetiştirebilir miydi sorusu da cabası" paylaşımında bulundu.