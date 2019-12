‘Herkes Türkiye'de oynamak istemez’ 

T24 - Atletico Madrid'de iyi bir başlangıç yapan Arda Turan basın toplantısında konuştu: Türkiye'de daha sert oynanan bir lig var. Burada herkes oynamayı düşünüyor. Türkiye'de herkes oynamayı düşünmez.



4-0 yendikleri Racing maçında gösterdiği performanstan dolayı Atletico Madrid Kulübünün tercihiyle basının karşısına çıkartılan Arda, “Burada olduğum için çok mutluyum. Takımdaki herkese, hocaya teşekkür ediyorum. Beni çok sıcak karşıladılar. Hiç yabancılık hissetmedim. Kendi evimde gibi hissettiğim için de takım için her şeyimi vermeye çalışıyorum. İlk gün de söyledim, her zaman iyi oynamayabilirim ama her zaman takım için mücadele edeceğim” şeklinde konuştu.



Arda, “Takımın beni bu kadar çabuk içine alacağını ve sıcak bir arkadaşlık olacağını beklemiyordum, biraz zaman alır diye düşünüyordum ama ilk günden beri hiç yabancılık hissetmiyorum. Benim için gülmek ve sıcakkanlılık çok önemli, buradaki herkes de öyle. O yüzden benim için çok keyifli” açıklamasında bulundu.



Arda, farklı turnuvalarda çok yoğun, uzun ve zorlu maçlar oynayacaklarını ve bu yüzden takımda rotasyon olmasının normal karşılanması gerektiğini belirterek, “Benim tek konsantre olduğum şey takımın başarısı. Bazen öyle bir takımın içinde olursunuz ki kimin oynadığı fazla önemli olmaz. Bizim takımımız da öyle bir takım olacak diye düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.



Takım arkadaşlarının “Sıcakkanlı ve iyi niyetli” olmalarından dolayı herkesin kendisine yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Arda, “Ben zaten sıcakkanlı bir insanım ve takımın bir parçası olmak için buradayım. Geçen yıl dışında her yıl 50'nin üzerinde maç oynadım. O yüzden zamanla antreman ve maç eksiğim toparlanacaktır. Biraz daha zamana ihtiyacım var ama fazla değil” dedi.



Atletico Madrid'in Türk futbolcusu, “Gol atmayı mı attırmayı mı daha çok seviyorsun?” sorusuna ise “Hayatım boyunca her zaman paylaşımcı oldum. Her zaman benim için gol attırmak daha önemli oldu, neden böyle bilmiyorum. Belki çok fazla gol atamadığımdandır” cevabını verdi.



Arda, kendini daha fazla Atletico Madrid'e ait hissettikçe, daha çok güven duyduğunda performansının daha da artacağına inandığını vurgulayarak, “Bir futbolcu için güven çok önemli. O yüzden benim için en iyi ilaç, zaman olacaktır diye düşünüyorum” dedi.





‘Herkes Türkiye'de oynamak istemez’



Arda, La Liga ile Türk liginin karşılaştırılmasıyla ilgili yöneltilen bir soruya da şu karşılığı verdi:



“Türkiye'de daha sert oynanan bir lig var burada ise çok daha kaliteli ve çok daha oynamaya yönelik bir lig. Kabul edilir ki dünyanın en iyi futbolcuları burada. O yüzden herkes oynamayı düşünüyor. En büyük farklılık bu. Ama Türkiye ligi de yakın bir zamanda Avrupa ligini yakalayacaktır. Çok güzel atılımlar var, yeni statlar, her maçı dolduran tribünler var. Türkiye ile burası arasında oyuncular ve atmosfer çok farklı. Burada herkes oynamayı düşünüyor. Türkiye'de herkes oynamayı düşünmez.”



Öte yandan, La Liga'da geride kalan 3 haftada Real Madrid'in deplasmanda Levante'ye yenilmesi ve Barcelona'nın da Real Sociedad deplasmanında berabere kalması sonrasında, şampiyonluk yarışına başka takımların ortak olup olmayacağını değerlendiren Arda, “Gerçekten Real Madrid ve Barcelona sadece La Liga'nın değil dünyanın en iyi takımları. Bizim biraz daha zamana ihtiyacımız var, yeni ama gerçekten çok kaliteli bir takımız. Valencia, biz, Malaga, Villarreal, onları zorlayabilecek takımlar. Ama şimdi mi? Şimdi olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Ama zamanla bunu değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Benim için Barcelona zaten futbol anlamında çok farklı bir yerde” görüşünü savundu.



Atletico Madrid'in iletişim koordinatörü Rafael Alique'nin “Ne zaman kendin İspanyolca basın toplantısı düzenleyeceksin?” sorusuna ise Arda, “Daha sadece 1 aydır buradayım, biraz zaman alacaktır ama İspanyolca öğrendiğim zaman bile Türkçe konuşurum diye düşünüyorum. Çünkü basına karşı dikkatli olmak lazım” cevabını verdi.