-Herkes safını belirlemeli ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde kendisine açık ve doğrudan tehdit teşkil eden bir yapılanmaya müsaade etmeyeceğini belirterek, terör örgütüne karşı herkesin safını belirlemesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu, A Haber kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sınırının hemen ötesinde kendisine açık ve doğrudan tehdit teşkil eden bir yapılanmaya müsaade etmeyeceğini ifade ederek, "Şimdiye kadar bu konuda çok uyarılar yapıldı, çok şey söylendi ve tabi bize de verilen çok sözler oldu. Gerek Irak merkezi hükümeti tarafından, gerekse Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim tarafından. Ama şimdi tarihin bu aşamasında, Ortadoğu'daki gelişmeler de gözönüne alınarak herkese verdiğimiz mesaj net ve açıktır. Bu konuda herkes safını belirlemeli, tutumu net olmalı. Teröre karşı mücadelede nötr kalmak söz konusu olamaz" "Bu netliği siz Barzani'de görüyor musunuz?" sorusuna Davutoğlu, "Biz daha önceki görüşmelerimiz ve trend içinde bakıldığında bu netliğin gittikçe açık bir şekilde ortaya konduğunu görebiliyoruz. Daha önce 2007 Dağlıca saldırısı sonrasında o dönemde Kuzey Irak bölgesel yönetiminin aldığı tavırla şimdi alınan tavır; hemen kınanması, bizzat gelerek Türkiye'ye destek ifade edilmesi, birlikte her türlü faaliyete hazır olduğunun ifade edilmesi bunlar olumlu gelişmelerdir" yanıtını verdi. Davutoğlu, "Buna askeri faaliyet dahil mi?" sorusunu ise "Tabii, teröre karşı mücadelenin güvenlik faaliyeti esastır. Size karşı, askerinize karşı saldıran bir terör odağına herhalde askeri faktörler dışarıda bırakılarak bir yaklaşım içinde olunamaz" şeklinde yanıtladı Kuzey Irak'ta peşmergelerin Türk askerine destek vermesi konusunun da toplantılarda konuşulduğunu anlatan Davutoğlu, bu konuda Türkiye'nin daha net bir tutum beklediğini söyledi. Kuzey Irak'ta tampon bölge veya geçici de olsa bir askeri üs konusunun gündemde olup olmadığı ile ilgili olarak Bakan Davutoğlu, Kuzey Irak'taki terör yuvalanmasını yok edecek her türlü tedbirin alınacağını belirtti ve "Bu terör yapılanmasını ya Kuzey Irak yönetimi kendisi engellemelidir ya bizimle işbirliği yapmalıdır ya da biz girer ve engelleriz. Bu bizim uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımız. Bütün bu üç opsiyon da Kuzey Irak yönetimine iletilmiştir. Onlar da Türkiye'nin bu haklı tutumunu desteklediklerini ifade ettiler" dedi. Davutoğlu, daha önce yapılan sınır ötesi operasyonlardan bazılarının başarılı, bazılarından ise istenen neticenin alınmamış olabileceğini kaydederek, "Ama en iyi muhataplar biliyor ki son hava harekatlarımız büyük bir etkinlik oluşturmuştur. Bu baskı artırılacak, gerekirse nefes aldırılmayacak. Bugünün farklılığı şu ki Türkiye'de son derece sağlıklı işleyen bir demokrasi var. Büyük demokratikleşme hamleleri yapılmış, her türlü özgürlük alanı genişletilmiş" diye konuştu.