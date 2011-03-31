Herkes 'reform' bekledi, Esad 'komplo' var dedi

T24 - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, iki haftadan beri süren kanlı gösterilerden sonra merakla beklenen ilk konuşmasında beklentilerin aksine reformlardan bahsetmedi.
İşte Beşar Esad'ın konuşması...
Olaylardan ‘komplocuları” sorumlu tutan Esad “ben de reformdan yanayım ama bu dalganın geçmesi lazım” diyerek olağanüstü halin kısa sürede kalkacağı umudunu boşa çıkardı. Esad konuşmasında özellikle sosyalleşme siteleri ve uydu kanallarını hedef aldı.15 Mart’tan bu yana 48 yıllık Baas rejimini sallayan olaylardan sonra Esad, meclise büyük tezahüratlarla girerek merakla beklenen konuşmasını yaptı. Esad, “Suriye’nin bu konuşmayı beklediğini biliyorum, etkisi olmayacak duygusal bir konuşma yapmaktan kaçınmak için durumun eksiksik bir resmine sahip olmayı bekliyordum” diye başladı. Herkes başta olağanüstü hal olmak üzere siyasi ve sivil özgürlüğün yer alacağı bir dizi reform duymaya hazırlanıyordu ki, Suriye lideri, ülkesinin “büyük bir komployla” karşı karşıya olduğunu öne süren konuşmasına devam etti:
Reform takvimi hata olur
“Hepimiz reformdan yanayız ancak çatışmadan yana değiliz. İnsanlar haklarını talep ettiğinde devletin görevi bunu yerine getirmektir. Fakat bizim dikkat etmemiz gereken şey mevcut koşullar altında reformların başlaması için bu dalganın geçmesidir. Perşembe günü duyurulan önlemleri birdenbire hazırlanmadı. Olağanüstü hal ve siyasi partiler yasası için bir yıldır çalışılıyor. Açıklanmayan bir sürü reform var, ama bir zaman vermek mantık sorunu. Bu koşullar altında duyurursak bir takvim vermek çok güç olur” dedi. Halbuki Esad’ın başdanışmanı Buseyna Şaban pazar günü olağanüstü hali kaldırmaya karar verdiklerini söylemişti.