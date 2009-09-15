Herkes Putin'in saatini soracak

Başbakan Putin'in yerel seçimlerde kendi partisinin desteklenmesi için propaganda yaptığı sırada, bir işçiye 'hatıra olarak' 6 bin dolar değerindeki saatini verdi.
Başbakan Putin’in bundan sonra işi zor: Talepleri karşılamak için yanında bol miktarda saat taşımak zorunda kalabilir! Çünkü medyaya tüm ayrıntıları ile yansıyan bir olay, bundan sonra Rus halkında bir “teamül” yaratabilir:
Putin dün Tula şehrindeki bir silah fabrikasını gezerken
işçilerle uzun uzun sohbet etti. Yaklaşan yerel seçimlerde kendi
partisi Birleşik Rusya’ya oy verilmesi için dolaylı bir propgandaya
başladı. Sonunda bir işçi yanına geldi ve “Vladimir Vladimiroviç,
hatıra olsun diye bana bir şey hediye eder misiniz? İki oğlum var. Biri
deniz piyadesi” dedi.
Viktor Zagayevski adlı işçiye dönen
Putin, “Ne hediye edeyim?” dedi. Uyanık işçi hemen atılıp, “Mesela
saat?” diye yol gösterdi. Neredeyse “gündüz gözüyle gasp” gibi bir
manzarada Putin kolundaki saati çıkardı ve herkesin meraklı bakışları
arasında işçiye verdi.
“Alın” dedi Putin, “Kısa bir süre önce
bu saatin aynısını Tuva’da hayvancılık yapan bir köylünün oğluna hediye
etmiştim. Benim çok hoşuma gidiyor bu saat. Aynısından bir tane daha
alacağım.”
Gazetecilerden biri atılıp sordu:
“Saatin değer ne kadar?”
Putin “Saatin gövdesi altın değil” dedi ve biraz düşünüp cevapladı: “Altı bin civarı...”
“Dolar mı?” diye naifçe sordu gazeteci.
Putin, “evet” manasında “A-ga (Hı hı)” dedi.
Saatli
alıp giden işçi arkadaşları tarafından çevrilirken heyecanla
söyleniyordu: “Bu saati hiç takmamam lazım. Yoksa herkes sürekli saat
soracak!”