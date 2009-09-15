Herkes Putin'in saatini soracak

Başbakan Putin’in bundan sonra işi zor: Talepleri karşılamak için yanında bol miktarda saat taşımak zorunda kalabilir! Çünkü medyaya tüm ayrıntıları ile yansıyan bir olay, bundan sonra Rus halkında bir “teamül” yaratabilir:

Putin dün Tula şehrindeki bir silah fabrikasını gezerken işçilerle uzun uzun sohbet etti. Yaklaşan yerel seçimlerde kendi partisi Birleşik Rusya’ya oy verilmesi için dolaylı bir propgandaya başladı. Sonunda bir işçi yanına geldi ve “Vladimir Vladimiroviç, hatıra olsun diye bana bir şey hediye eder misiniz? İki oğlum var. Biri deniz piyadesi” dedi.

Viktor Zagayevski adlı işçiye dönen Putin, “Ne hediye edeyim?” dedi. Uyanık işçi hemen atılıp, “Mesela saat?” diye yol gösterdi. Neredeyse “gündüz gözüyle gasp” gibi bir manzarada Putin kolundaki saati çıkardı ve herkesin meraklı bakışları arasında işçiye verdi.

“Alın” dedi Putin, “Kısa bir süre önce bu saatin aynısını Tuva’da hayvancılık yapan bir köylünün oğluna hediye etmiştim. Benim çok hoşuma gidiyor bu saat. Aynısından bir tane daha alacağım.”

Gazetecilerden biri atılıp sordu:

“Saatin değer ne kadar?”

Putin “Saatin gövdesi altın değil” dedi ve biraz düşünüp cevapladı: “Altı bin civarı...”

“Dolar mı?” diye naifçe sordu gazeteci.

Putin, “evet” manasında “A-ga (Hı hı)” dedi.

Saatli alıp giden işçi arkadaşları tarafından çevrilirken heyecanla söyleniyordu: “Bu saati hiç takmamam lazım. Yoksa herkes sürekli saat soracak!”