'Herkes padişah olmak istiyor, diyor ama Erdoğan Atatürk olmak istiyor'

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu, Londra'dan döndükten sonra Kefal Dergisi’nden Kemal Can Kayar ve Duygu Temel’e konuştu. Önemli konulara değinen Ağaoğlu, Fazıl Say’dan, Başbakan Erdoğan’a kadar uzanan sorulara yanıt verdi.

Ağaoğlu, bu seneki Frankfurt Kitap Fuarı’nda Türkiye’ye daha fazla ilgi olduğunu ifade etti. Kitap fuarlarını, yayınevlerinin ‘ticari yarışı’ olarak gördüğünü söyleyen Ağaoğlu, ‘Bizim için en önemli mesele kitapların yurtdışındaki okurlar ile sağlıklı bir çeviri ile buluşması idi. Çünkü Türkçe her çevirmenin altından kalkabileceği bir dil değil ve üslûp konusunda da sıkıntılar yaşanıyordu. Ben bu konuda çok hassasım. Şimdi bizim bakanlığımızın da içinde olduğu bir çeviri ağı kurulmuş. Pakistan'dan Mısır'dan benim kitaplarıma çeviri teklifi geliyor. Bu beni sevindirdi ama önemli olan dil hassasiyetinin korunması.’ diyerek hem çevirinin önemine, hem de Türkçe çeviri konusundaki gelişmelere dikkat çekti.

Fazıl Say’a verilen hapis cezasının yeni açıklandığı sıralarda yapılan röportajda, konuyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Ağaoğlu, fuarda yanında bulunan yazar Ahmet Ümit ile beraber ‘Rezil olduk yine’ yorumunu yaptı.



‘Artık Osmanlı dönemindeki gibi bir toplum değiliz’



Son yıllarda devletin kültür ve sanat ile yaşadığı ilişkileri ve olayları takip ettiğini belirten ünlü yazar; ‘Bir iltimas söz konusu. Muhafazakarlığa doğru bir dönüş olduğunu düşünüyorum.’ İfadelerini kullandı. Söz konusu ‘muhafazakarlığa dönüş’ün, Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen batılılaştırma çalışmaları ile benzerlik kurduğunu belirtti.

"1923'den bu yana müthiş bir değişim yaşandı. İslam kesimi de bunun içine dahil. Ben çocukluğumda eli tesbihli bir adam gördüğüm zaman korkup kaçıyordum. Şarkı söyleyen bir adam gördüğümde ise seviniyordum, tabi şarkı da batılı olacak. Şimdi o zamanki halimi gülünç buluyorum.’ diyen Ağaoğlu, ‘ muhafazakar bir toplum yaratılıyor’ yorumlarına da yanıt verdi. ‘ AKP'nin şu anki Osmanlı'ya öykünme durumunun, ülkeyi Tanzimat'tan ileri götüremeyeceğini vurgulayan Ağaoğlu, ‘Zaten benim kesinlikle 'Vay efendim muhafazakar bir toplum olacağız, herkese zorla namaz kıldıracaklar' diye bir korkum yok. Çünkü bu yüzyıllık Cumhuriyeti yok saymaktır. Bu sürede müthiş batılılaşan bir ahali oluştu.’ diyerek, Osmanlı toplumundan farklı bir toplum yapısının var olduğunu, çok seslilikle beraber artık kimsenin susturulamayacağını ifade etti.

Yazar Ağaoğlu, güncel siyasete dair yorum yapmaktan da kaçınmadı. Çözüm süreci kapsamında kurulan diyalogu dönüm noktası olarak gördüğünü söyleyen Ağaoğlu, sakin olunması ve toplumca bu meselenin iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

‘Herkes padişah olmak istiyor diyor ama bence Erdoğan için için Mustafa Kemal olmak istiyor’

Adalet Ağaoğlu’nun söyleşide yaptığı en dikkat çekici yorum ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında söyledikleri oldu. Başbakan Erdoğan için "Herkes padişah olmak istiyor diyor ama bence Erdoğan için için Mustafa Kemal olmak istiyor” diyen Ağaoğlu ‘Nasıl Mustafa Kemal'in masasında herkes onu evet deyip onaylıyorsa o da kimseye takılmadan onaylanmak istiyor’ yorumuyla Başbakan Erdoğan’ın etrafındaki insanlar tarafından onaylanıp, kabul görülmek istediğini öne sürdü.