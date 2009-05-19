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Spor

Herkes onları istiyor

Turkcell Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş'ta futbolculara Avrupa'dan teklif yağıyor.

19 Mayıs 2009 03:00


Turkcell Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş'ta futbolculara Avrupa'dan teklif yağıyor. Bobo, Holosko ve Gökhan Zan, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girmiş durumda.

Turkcell Süper Lig'de Ankaragücü'nü yenerek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta futbolcular, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından yakından izleniyor.

Son haftalarda attığı gollerle siyah-beyazlıları sırtlayan Bobo'ya en ciddi teklif Yunanistan'dan geldi.

Olimpiakos yetkilileri, Brezilyalı futbolcu için Beşiktaş yönetimine 4.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Siyah - beyazlı yöneticiler ise, Bobo için 7.5 milyon Euro değer biçti.

Bobo'nun yanısıra Holosko'ya ingiltere'den, Gökhan Zan'a ise Fransa'dan bazı kulüplerin talip olduğu; ancak yönetimin bu kulüplerle sezon sonu görüşmek istediği öğrenildi.

Bu arada Fenerbahçe ve Ankaragücü maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Delgado'nun Galatasaray derbisine yetiştirilmesi için tedavisi sürüyor. Düz koşulara başlayan Arjantinli futbolcu, perşembe gününden itibaren takımla birlikte çalışacak.

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