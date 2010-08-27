Herkes itiraz ediyor ama Muğlalı adı hâlâ kışlada

T24

Halkı olumsuz etkiliyor

Uzun süredir atış yapılmıyor

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, 33 köylüyü kurşuna dizdiren General Mustafa Muğla’nın adını taşıyan kışlanın isminin değişmeyeceği mesajını verdi. “Orgeneral Mustafa Muğlalı’nın ismi Türk Silahlı Kuvvetleri İsim Verme Yönergesi kapsamında verilmiştir” diyen Gönül, kışla sınırına yakın olan el bombası atış alanının ise yerinin değiştirileceğini açıkladı.Radikal gazetesinin haberine göre, 1943’te Van’ın Özalp ilçesinde 33 köylüyü kurşuna dizdiren General Mustafa Muğlalı’nın isminin aynı yöredeki kışlaya verilmesi hep tartışma konusu oldu.BDP Milletvekilleri konuyu sık sık soru önergeleri ile Meclis gündemine taşıdı. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Hüseyin Çelik, bu konudaki çağrısını 18 Ağustos 2009’da Radikal aracılığı ile de dile getirdi. Mustafa Muğlalı 2. Hudut Piyade Tabur Komutanlığı’nın arka kısmında bulunan atış alanının hemen bitişiğinde 25 Mayıs’ta meydana gelen ve bir çocuğun ölümü, beş çocuğun yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili rapor hazırlayan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu da ismin değiştirilmesini istedi. Yer ve kurumlara ad verilirken insanların duygu ve hassasiyetlerine önem verilmesi gerektiği vurgulanan Raporda, bu istek şöyle dile getirildi:“33 kişinin ölümü ile sonuçlanan bir olaya ismi karışan, mahkemece de cezası sabit olan bir kişinin isminin kışlaya verilmesi yöre halkının askere ve dolayısıyla da devlete bakışını olumsuz olarak etkilemektedir. Bölge barışına zararı da dokunmaktadır. Psikolojik olarak halkın algısını olumsuz etkilemekte, meydana gelen olayların ardında kasıt veya artniyet aramaktadırlar. Kışlanın adının biran önce değiştirilmesi ve soyadı da ilçenin adı olan Kazım Özalp adının tekrar verilmesi, büyük yarar sağlayacaktır.”Son olarak referandum gezileri çerçevesinde Van’a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Muğlalı Askeri Kışlası’nın isminin değiştirilmesini isteyerek, “Başbakandan rica ediyorum; 33 köylünün sorgusuz sualsiz kurşuna dizen birinin ismini değiştirin. Devlet kin tutmaz” dedi.Gönül’ün, BDP Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın bu konudaki yazılı soru önergesine verdiği yanıtlar kışlanın adının değiştirilmesine yönelik bir çalışma olmadığını ortaya koydu. Gönül, Kurtulan’ın, “Askeri kışlaya, suçu mahkeme tarafından sabit olan ve bir hükümlü olarak cezaevinde ölen, Orgeneral Mustafa Muğlalı ismi konulmasının özel bir amacı var mıdır?” soruna, “Söz konusu kışlaya, ‘Orgeneral Mustafa Muğlalı’ ismi, MY-76-1 (A) Türk Silahlı Kuvvetleri İsim Verme Yönergesi kapsamında verilmiştir” yanıtını vermekle yetindi. Orgeneral Mustafa Muğlalı Kışlası’nın yerinin değiştirilmesi hususunda bir çalışma bulunmadığını da vurgulayan Bakan Gönül, “Ancak, kışla sınırına yakın olan el bombası atış alanının yerinin değiştirilmesi ile ilgili olarak bir çalışma yapılmakta olup, bunun bir yıl içinde tamamlanması öngörülmektedir” dedi.Bakan Gönül, BDP’li Kurtulan’ın 25 Mayıs’ta Kışla’nın yakınında, patlama sonucu 13 yaşındaki Oğuzcan Akyürek’in ölümü ve 5 çocuğun yaralanmasına ilişkin sorularını da yanıtladı. Gönül, olayla ilgili olarak Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı ile Özalp Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da soruşturma başlatıldığının tespit edildiğini kaydetti.Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince, söz konusu kışla hudukları içindeki arazinin askeri güvenlik bölgesi niteliğinde olduğunu vurgulayan Gönül, bu bölgenin etrafının da tel çitle çevrili olup, askeri güvenlik bölgesi olduğunu belirten uyarı levhaları bulunduğunu söyledi. Gönül, şunları dile getirdi:“Anılan kışlada, ilk askeri birliğin konuşlandırılması 1992 yılında ve ilçe dışında gerçekleştirilmiştir. Bu tarihte kışla sınırların etrafında yerleşim yeri bulunmazken, yerleşim kışlanın kurulmasından sonra başlamıştır. Kışla içindeki el bombası atış alanına ait vuruş bölgesi ile en yakın ev arasındaki mesafa, Her Sınıf İçin Atış Emniyet Yönergesine göre 150 metre olması gerekmektedir. Bu mesafe içindeki bir ev nedeniyle, anılan atış alanında uzun süredir atış yapılmamaktadır.”