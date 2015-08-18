Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “ister kabul edilsin, ister edilmesin Türkiye’nin yönetim sistemi fiilen değişmiştir” sözlerini esprili bir şekilde eleştirdi. Van, Hakkari ve Şırnak başta olmak üzere doğu ve güneydoğudaki öz yönetim ilanlarına da değinen Özdil “Herkes istediğini ilan etsin, ister kabul edilsin, ister edilmesin; Kütahya dükalık olsun, İstanbul kanton!” dedi. Özdil, “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demişti milli şair… İsteseniz de istemeseniz de, iş oraya götürülüyor” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil’in “herkes istediği rejimi ilan etsin, ister kabul edilsin ister edilmesin” başlığıyla Sözcü gazetesinde yayımlanan (18 Ağustos 2015) yazısı şöyle:

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Tayyip Erdoğan “ister kabul edilsin, ister edilmesin” diyerek, kendi kendine rejimi değiştirip, kendi kendini başkan ilan edince… Van, Hakkari ve Şırnak şehirleri de “ister kabul edilsin, ister edilmesin” diyerek, kendi kendilerine rejimi değiştirip, özerklik ilan etti.

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Kastamonulular bizim başımız kel mi dedi, derebeylik ilan etti. Kütahya, ister beğenilsin ister beğenilmesin diyerek, dükalığa geçti. Isparta belediye meclisi, isteseniz de istemeseniz de, bundan böyle prenslik olarak yönetileceklerini duyurdu. Gaziantep ticaret odası, kabul edilse de edilmese de, Memlük sultanıyla görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Manisalılar, özerklik ilan eden Van’la bonservis bedelinde anlaşırlarsa, Urartu’ya resmen talip olduklarını açıkladılar. Çanakkale’den İngiltere’ye gönderilen bir heyet, hazır donanmamız lağvedilmişken, yeniden işgal edilmeleri için Kraliçe’ye çağrıda bulundu. Fransa büyükelçisiyle mutabakat imzalayan Kahramanmaraş, kahraman’ı sildirdi, lömaraş’ı tescil ettirdi. Antalya’da referandum yapıldı, Rus nüfus Türk nüfusu geçtiği için, şehrin yönetimi Moskova’ya bağlandı. Balıkesirliler, fırsat bu fırsat, Karesioğulları beyliğine geri döndü. Osmanlı hanedanı, memleket kapış kapış giderken, hiç olmazsa Bursa’nın tapusunu devralmak için Avrupa insan hakları mahkemesine başvurdu. Hataylılar, Angelina Jolie’nin kendilerini evlatlık edinmesi için, velayet davası açtı. Hititleri paylaşamayan Yozgatlılarla Çorumluların kapışması an meselesi… Eskişehir’in adı Frigya olarak değiştirildi. Muğla’nın altın anahtarı Malta şövalyelerine verildi. Gavur İzmir’le Vatikan arasındaki pazarlıklar sürüyor. Ankara’da Melih Gökçek’in yerine Tyrion Lannister’ın tahta geçirilmesi için imza toplanmaya başlandı, Tyrion olmazsa, başkent ahalisi Lord Baelish’e bile razı… İstanbul kantonlara ayrıldı, Bağcılar tel abyad kantonu, Sultanbeyli kobani kantonu, Nişantaşı cenevre kantonu.

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Kabul etseniz de, etmeseniz de…

Dinciden, bölücüden demokrat anca bu kadar oluyor.

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Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demişti milli şair… İsteseniz de istemeseniz de, iş oraya götürülüyor.