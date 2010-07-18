Herkes hesabını verecek

T24 -

Dosya 2.5 yıl bekletildi

Yetki tartışması yaşanmış

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, PKK’lılar için “Adamlarımız çok ağır zayiat verdi. Heronu ya düşürün ya da koordinatlarını değiştirin” diyen subaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Gönül, “Herkes hesabını verecektir” dedi.Bugün gazetesinde önceki gün yayımlanan habere göre, MİT’in teknik takibine takılan Hava Pilot Üsteğmen Fırat Ç., Hava Pilot Yarbay Selim Selçuk Ç.’yi cep telefonundan arayarak, “Adamlarımız (PKK’lılar) çok ağır zayiat verdi. Heronları ya düşürün ya da koordinatlarını değiştirin” dedi. Yarbay Selim Selçuk Ç. ise “Çaresine bakarız” yanıtı verdi.MİT’in raporu üzerine o dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ, askerî savcılığa soruşturma emri verdi. İki subayın adı Ergenekon yapılanması içindeki Karargâh Evleri soruşturmasında da geçtiği için dosya 23 Eylül 2008’de Hava Hâkim Albay Zeki Üçok’un önüne gitti. Soruşturmayı sürüncemede bırakan Üçok’un adı “sahte çürük” davasında tutuklanmasıyla gündeme gelmişti.Taraf’ın sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, önemli açıklamalarda bulundu.Oradaki mesele yetki ihtilafından dolayı. Dosya bir müddet ortada kalmış ama şimdi yoluna girdi. Hava Kuvvetleri Savcılığı ile Genelkurmay Savcılığı arasında yetki ihtilafı, uyuşmazlık çıkıyor. O bakar, bu bakar derken bir müddet tereddütte kalınmış ama şimdi iş yolunda, tahkikat devam ediyor.Genelkurmay Askerî Savcılığı bakıyor.Bu yetki ihtilafını çözen bizim (Milli Savunma Bakanlığı) Askeri Adalet İşleri Başkanlığı.O (kuvvet) ona (Genelkurmay) yazıyor ki o (dosya) benim. O, ona yazıyorki dosya benim. Ondan sonra bize intikal ediyor sorun ve biz çözüyoruz meseleyi.Yakın tarihte çözüldü bu mesele.Hayır daha önce çözülmüştüBiliyorsunuz, adliyeye intikal etmiş konularda yorum yapmıyorum. Herkes hesabını verecektir tabii.