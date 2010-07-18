Herkes hesabını verecek

T24 - Savunma Bakanı Gönül, PKK’lıları korumak için Heron’u düşürmek isteyen iki subaydan hesap sorulacağını söyledi. 'Heronlar çok iyi tespit yapıyor!'
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, PKK’lılar için “Adamlarımız çok ağır zayiat verdi. Heronu ya düşürün ya da koordinatlarını değiştirin” diyen subaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Gönül, “Herkes hesabını verecektir” dedi.
Bugün gazetesinde önceki gün yayımlanan habere göre, MİT’in teknik takibine takılan Hava Pilot Üsteğmen Fırat Ç., Hava Pilot Yarbay Selim Selçuk Ç.’yi cep telefonundan arayarak, “Adamlarımız (PKK’lılar) çok ağır zayiat verdi. Heronları ya düşürün ya da koordinatlarını değiştirin” dedi. Yarbay Selim Selçuk Ç. ise “Çaresine bakarız” yanıtı verdi.Dosya 2.5 yıl bekletildi
MİT’in raporu üzerine o dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ, askerî savcılığa soruşturma emri verdi. İki subayın adı Ergenekon yapılanması içindeki Karargâh Evleri soruşturmasında da geçtiği için dosya 23 Eylül 2008’de Hava Hâkim Albay Zeki Üçok’un önüne gitti. Soruşturmayı sürüncemede bırakan Üçok’un adı “sahte çürük” davasında tutuklanmasıyla gündeme gelmişti. Yetki tartışması yaşanmış
Taraf’ın sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, önemli açıklamalarda bulundu.Bu vahim bir olay, soruşturma neden ihmal edilmiş?
Oradaki mesele yetki ihtilafından dolayı. Dosya bir müddet ortada kalmış ama şimdi yoluna girdi. Hava Kuvvetleri Savcılığı ile Genelkurmay Savcılığı arasında yetki ihtilafı, uyuşmazlık çıkıyor. O bakar, bu bakar derken bir müddet tereddütte kalınmış ama şimdi iş yolunda, tahkikat devam ediyor.Şu anda hangi savcılık bakıyor davaya?
Genelkurmay Askerî Savcılığı bakıyor.Milli Savunma Bakanlığı olarak size düşen yasal veçhesi nedir olayın?
Bu yetki ihtilafını çözen bizim (Milli Savunma Bakanlığı) Askeri Adalet İşleri Başkanlığı.Niye bu kadar ihmalkâr bir yasal süreç var ortada?
O (kuvvet) ona (Genelkurmay) yazıyor ki o (dosya) benim. O, ona yazıyorki dosya benim. Ondan sonra bize intikal ediyor sorun ve biz çözüyoruz meseleyi.Ne zaman çözüldü mesele?
Yakın tarihte çözüldü bu mesele.Basında yer alan haberden sonra mı?
Hayır daha önce çözülmüştüBu olaya ne diyorsunuz siz?
Biliyorsunuz, adliyeye intikal etmiş konularda yorum yapmıyorum. Herkes hesabını verecektir tabii.