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Dünya

'Herkes Harvard mezunu olacak'

Gates, internetin sınırları kaldırdığını belirterek, '5 yıl sonra eğitimi, eski tip okullarda değil, internette bulacağız' dedi.

09 Ağustos 2010 03:00

T24 - Microsoft’un kurucusu, bilgisayar dahisi Bill Gates, internetin sınırları kaldırdığını belirterek, “5 yıl sonra dünyanın en iyi üniversite eğitimini, eski tip okullarda değil, internette bulacağız” dedi.

Microsoft’u kurarak dünyada bilgisayar devrimine neden olan, teknolojinin izleyeceği rotayı da kendisi belirleyen Bill Gates, önceki gün California’da katıldığı bir konferansta, dünyadaki tüm öğrencilere büyük bir müjde verdi. 55 yaşındaki bilgisayar ve girişimcilik dahisi, internetin sınırları kaldırdığını, bunun üniversite eğitimi için de gerçek olduğunu söyledi. Artık tüm bilgiye internet üzerinden ulaşılabildiğini belirten Gates, “5 yıl sonra dünyanın en iyi üniversite eğitimini, eski tip okullarda değil, internette bulacağız. İnternet üzerinden verilen dersleri takip etmek, dünyanın en iyi üniversitelerinde okumaktan daha iyi olacak” diye konuştu.


İster MIT ister internet

İlköğretim ve lise eğitiminin bir kişinin gelişiminde büyük rolü olduğunu ve hâlâ gerekli olduğunu söyleyen Bill Gates, 5 yıl içinde dünyanın gözde üniversitelerinin internet üzerinden eğitime geçeceğini ve bunlara herkesin katılabileceğini belirtti. Gates, “Ben herkesin bilgisine göre değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bilgiyi nereden elde ettiğine göre değil. Bu ister MIT (Massachussetts Teknoloji Enstitüsü) olsun isterse de internet” dedi.


Academic Earth derslere başladı bile

Amerika’dan yayın yapan Academic Earth adlı internet sitesi, Bill Gates’in gelecek ile ilgili öngörüsünün bir kanıtı gibi. MIT Matematik Profesörü Gilbert Strang’in kendi derslerinin videolarını koymasıyla başlayan bu sitede şimdi Yale’den UCLA’ye, Harvard’dan Columbia’ya kadar birçok büyük Amerikan üniversitelerinden binlerce ders kaydı bulunuyor. Time Dergisi’nin 2009’un en iyi siteleri arasında 9’uncu seçtiği Academic Earth sitesi, internet üzerinde sanal bir üniversite görevi görüyor. Astronomi’den Biyoloji’ye, Bilgisayar Mühendisliği’nden Siyasi Bilimler’e tam 24 branşta ders bulunuyor.


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