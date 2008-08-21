Herkes gider Sevilla kalır

La Liga takımlarından Sevilla'nın kalecisi Andres Palop, kulübün, geçen yıllara oranla daha güçlü bir kadro kurduğunu savundu. İspanya'nın Marca gazetesine konuşan Palop, sezon sonunda Daniel Alves, Seydou Keita ve Christian Poulsen'ın başka takımlara transfer olmasına

karşın takımın hala güçlü olduğunu savunarak, "Amacım, eski takım arkadaşlarımı küçümsemek değil, ancak burada bulunduğum 4 yıl içinde, kulüp en güçlü dönemini şimdi yaşıyor" diye konuştu.



Ballotta veda etti



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından SS Lazio'nun kalecisi Marco Ballotta, futbolu bıraktığını ve kariyerini, Modena kulübünde yönetici olarak sürdüreceğini açıkladı. Geçen yıl Serie A'da oynayan en yaşlı futbolcu olan 44 yaşındaki Ballotta, faal futbolu bıraktığını, kariyerini bundan böyle Serie B takımlarından Modena'da yönetici olarak sürdüreceğini bildirdi.

İtalyan file bekçisi, nisan ayında yaptığı açıklamada, kulübü SS Lazio'da forma giymeyi sürdürmek istediğini söylese de İtalya takımı, Juan Pablo Carrizo ile anlaşmıştı.





Colin Ajax'a transfer oldu



Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Ajax'ın Hollandalı savunma oyuncusu Juergen Colin, İspanya Birinci Futbol Ligi'ne (La Liga) yükselen Sporting Gijon ile anlaştı.

Futbol kariyerine PSV Eindhoven'da başlayan 27 yaşındaki oyuncu, NAC Breda ve Norwich City kulüplerinde de top koşturdu.

