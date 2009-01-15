Herkes düşmanımız önümüze çıkanı vuruyoruz

Ölü sayısının dün bini geçtiği İsrail’in Gazze saldırılarına katılan askerler yaşadıklarını İngiliz basınına anlattı: “Hiç bu kadar saldırgan olmamıştık. Verdiğimiz zararı tahmin bile edemezsiniz”.



İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 20’nci gününe girerken, sayıları bini bulan ölülerin içinde çok sayıda sivil olması uluslararası camianın büyük tepkisini çekiyor. İngiliz Times gazetesine konuşan İsrailli askerlerin anlattıkları da bu tepkinin boş yere olmadığını ortaya koyuyor.



Gazze kent merkezi çevresindeki operasyonlara katılan Alon isimli bir teğmen saldırıları şöyle anlattı: “Hiçbir tereddüt duymadan ateş ediyoruz. Bizim için herkes düşman. Bize hiçbir şeyi şansa bırakmamamız emredildi. Soru soracağımıza ateş ediyoruz. Ben orduda yeni değilim. Şimdiye dek Gazze’ye defalarca operasyon yaptık. Ama hiç bu kadar saldırgan olmamıştı.



“Sivillere üzülüyorum”



Gazze’de gördüklerim karşısında şok geçirdim. Bazı mahalleler tamamen yok oldu. Bunları gören birisi burayı haftalardır değil yıllardır bombaladığımızı düşünür. Ne kadar zarar verdiğimizi hayal bile edemezsiniz. Sivillerin ölmesini istemiyoruz ama bu kolay değil. Şimdi Hamas’ı köşeye kıstırdık ve artık duramayız. Dünyaya hâlâ en güçlü ordu olduğumuzu gösteriyoruz. Ne yapabileceğimizi onlara hatırlatıyoruz. Ancak bu şekilde durmalarını sağlayabiliriz.”



Erez isimli bir yarbay, “Önleyici saldırılar yapıyoruz. Önümüze çıkan, hareketlerimizi izleyen herkesi vuruyoruz” derken, Gazze’ye onlarca hava operasyonu düzenleyen bir helikopker pilotu ise duygularını “Sivil ölümlerine çok üzülüyorum. Bazen hedefin çevresinde sivil görüp operasyonu iptal ettiğim zamanlar oldu. Bu en çok gurur duyduğum şeydir. Keşke savaş hiç olmasa. Yeterince savaştık...” diye anlattı.



Türk askeri en iyi seçenek



Hamas'ın ateşkes için Gazze-Mısır sınırında gözlemci olarak sadece Türk askerini kabul edeceğini açıklamasının ardından İsrail basınında da bu durum “en iyi seçenek” diye değerlendirildi. İsrail’in en saygın gazetelerinden Haaretz’in “Ateşle oynamayın” başlıklı başyazısında artık hassas bir döneme girildiği belirtilerek, “Türk askeri tatmin edici bir çözüm olabilir. Türkiye ve Mısır kabul ederse İsrail’in de karşı çıkmak için bir gerekçesi kalmaz. Bu ayrıca Gazze operasyonu nedeniyle bozulan Türkiye ve Mısır’la ilişkileri düzeltebilmek için bulunmaz bir fırsat da olabilir” ifadesi kullanıldı.



