'Herkes dilini özgürce konuşacak ve öğrenecek'

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu ülkede, dil yasağı varsa, o yasak bu toplumun yasağı değildir. Birilerinin yasağıdır. Onu da kaldıracağız'' dedi. Kılıçdaroğlu, Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.Konuşmasına, ''Ahmedi Hani'nin kentinden merhaba'' ifadesiyle başlayan Kılıçdaroğlu, Ağrı'yı iyi bildiğini, gençliğinin burada geçtiğini belirtti.

AK Parti'nin ''iktidar sürsün, Türkiye büyüsün'' sloganını eleştiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



''Birilerinin büyüdüğünü ben çok iyi biliyorum. Birileri büyüdü, köşeyi döndü. Birilerinin sülaleleri zengin oldu. Benim aklımın ermediği bir şey var. Herkes büyüyor, köşeyi dönüyor da Ağrılının günahı ne? Milletvekili sayısı 5'ti, 4'e düştü. Yani küçüldü. Şimdi Ağrılı kardeşlerime benim bir tavsiyem var. Sizi yok sayan, sizi görmezlikten gelen, sizin dertlerinizi dinlemeyen, Ağrılının ne derdi vardır diye, burada konuştuktan sonra Ankara'ya gidip unutanlara oy vermeyin. Başka ne söyleyeyim ben size. Biz istiyoruz ki ülkenin her tarafı büyüsün, her tarafı gelişsin, her türlü imkanımız olsun, açlık olmasın, yoksulluk olmasın, işsizlik olmasın istiyoruz. İsteğimiz bu.''



Yoksulun, yoksulluğunu kullanıp, onu istismar eden düzene son vereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



''Kemal kardeşiniz, Recep'in ezberini bozdu. Kimyasını bozdu, şifresini de çözdü. Hiç meraklanmayın siz. Öyle geleceksin, konuşacaksın, 'Kürt sorunu var' diyeceksin, aradan bir süre geçecek oyları toplayacaksın, 'böyle bir sorun yok' diyeceksin. Var mı sorun? Herkesin, her yurttaşın kimliğini özgürce dile getirebileceği, inancını özgürce yerine getirebileceği, barıştan yana, demokrasiden yana, özgürlükten yana, bir düzeni kurmaya and ettim. Barışı sağlayacağım. Özgürlüğü sağlayacağım. Hiçbir yurttaşı ötekileştirmeyeceğiz. Her yerde söyledim yine söylüyorum: Bir insanın kimliği, düşüncesi ve inancı onun varlık nedenidir. Onun kimliğine de inancına da dünya görüşüne de saygı duyacağız. Her insan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri vardır.''





'KARDEŞ KAVGASINI BİTİRMEK ZORUNDAYIZ'



70 bin sözleşmeli öğretmenin kadro beklediğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:



''2B'yi kaldıracağım. 70 bin öğretmenin de hakkını teslim edeceğim. Size benim bir sözüm var. Ben ülkemi seviyorum. İnsanımı seviyorum. Onun görüşlerini seviyorum. Dünya görüşünü seviyorum. Kimliğine, inancına saygılıyım. Ama bu ülkede barışı ve huzuru getirmek zorundayız. Kardeş kavgasını bitirmek zorundayız. Bu ülkede, dil yasağı varsa, o yasak bu toplumun yasağı değildir. Birilerinin yasağıdır. Onu da kaldıracağız. Göreceksiniz. Herkes dilini özgürce konuşacak, özgürce de öğrenecek.''





'ESKİ HAPİSHANEYİ MÜZE YAPACAĞIZ'



Ağrı'da şeker fabrikasının da yakında özelleştirileceğini öne süren Kılıçdaroğlu, halkın iktidarının kurulması durumunda Doğu ve Güneydoğu illerinde hiç bir özelleştirme olmayacağını, devletin gelip burada fabrika yapacağını, istihdam yaratacağını kaydetti.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisine de değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



''Diyarbakırlılara bir söz verdi. Dedi ki: Sayın Diyarbakırlılar, eski hapishaneyi yıkacağım. Size yeni modern bir hapishane yapacağım. 2005'te söyledi bunu. Dünya tarihinde belki ilktir. Bir başbakan bir kente gider, onlara yeni hapishane sözü verir. Ben şunu söylüyorum: Eski hapishaneyi müze yapacağız. O hapishanede insanlık ayıbını bütün dünyanın görmesini istiyoruz.''



Miting alanında sık sık tekrarlanan ''silahlar sussun'' sloganı üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



''Bizim de en büyük arzumuz bu ülkede silahların susması. Bizim de en büyük arzumuz özgürlüğün Batı standartlarına gelmesi. Bizim de en büyük arzumuz seçimle gelenlerin gözaltına alınıp aylarca hapishanelerde tutulmamasıdır. Bizim de en büyük arzumuz demokrasi içinde, özgürlük içinde her türlü düşünceye saygı duymaktır. Bizim de en büyük arzumuz çocuklar ölmesin, çocuklar yatağa aç girmesin, herkesin karnı doysun, işi olsun, aşı olsun. Bizim de arzumuz budur. Eğer arzumuz ortaksa mücadeleyi ortak yapacağız, arzumuz ortaksa destek vereceksiniz, desteğinizle yola çıkacağız.''





YENİ CHP



Kılıçdaroğlu, yeni CHP'nin nasıl bir siyasi anlayış içinde olduğunu da şu sözlerle anlattı:



''Yeni CHP, halkın partisidir, özgürlüğün partisidir, insan haklarına saygılı bir partidir. Kavgaların, savaşların değil, barışın ve özgürlüğün partisidir, her yerde her ortamda insan haklarını savunun bir partidir. Yeni CHP, sizin partinizdir. Destek verin, güç verin, Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım. Yeni CHP, herkesin seçimlere özgürce girip, vetonun olmadığı bir CHP'dir. Herkes seçimlere özgürce girebilmeli. Yeni CHP, yüzde 10 barajını kaldırmaya kararlı bir partidir. Darbelerin gerekçesi olan 35. maddenin kaldırılmasını talep eden bir partidir. Halkın düşüncesinin, gücünün en güçlü olduğu, halkın partisine inanan bir CHP'dir. Yeni CHP kadınların, yoksulun, erkeklerin, gençlerin, esnafın, işçinin partisidir. Bu nedenle size en büyük selamlarımı saygılarımı sunuyorum. Desteğinizi bekliyorum. Parlamentoda kürsüye çıkıp yiğitçe Ağrı'nın sorunlarını dile getiren milletvekillerini bekliyorum.''





BAŞBAKAN ERDOĞAN'A AĞRILILARIN ÖNÜNDE TELEVİZYONA ÇIKMA TEKLİFİ



İktidar olmaları halinde taşeron düzenini yıkarak, yerine toplu sözleşmeli, sendikalı düzeni getireceklerini bildiren Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Ağrılıların önünde televizyona çıkma teklifini yineledi.



Kılıçdaroğlu'nun mitingine katılan bir grup, parti otobüsünün alandan ayrılmasının ardından, terör örgütü ve elebaşısı lehine slogan atarak, BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Halil Aksoy'a ait seçim bürosunun önüne kadar yürüdü. Kalabalık, polisin uyarısı üzerine dağıldı.