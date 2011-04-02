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Dünya

Herkes bu çocuğu konuşuyor!

ABD'de yaşayan 12 yaşındaki otistik Jacob Barnett, profesörleri şaşkınlığa uğratıyor.

02 Nisan 2011 03:00

T24 - ABD'de yaşayan 12 yaşındaki otistik Jacob Barnett, profesörleri şaşkınlığa uğratıyor. 
 
Herkes bu çocuğu konuşuyor!170 olan IQ'suyla Einstein'ı bile geride bırakan dahi çocuk, 8 yaşında Indiana Üniversitesi'nde astro-fizik dersleri almaya başladı. Bir haftada matematik, geometri ve trigonometri öğrenen Jacob'ın hızla aşama kaydetmesi üzerine, kendisine doktora teklifleri yağıyor. Jacob'un annesi Kristine Barnett, oğlunun yeteneklerinin kendisini de şaşırttığını söylüyor. Anne Barnett, "5 yaşındayken 5 bin parçalık yapbozları çözüyordu. Geleceğin en önemli bilim insanlarından biri olacağına eminim" diyor.



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